Još jedna žrtva kleričke pedofilije odlučila je progovoriti. Ističe da od crkve nije dobio potrebnu pomoć.

"Strašan očaj, šizofreni osjećaji… I sretan si i nezadovoljan jer se podižu traume u tebi. O njima nikad nitko nije pričao, mnogi ne žele, ali jedan film ti se jednostavno izbriše, drugi se probudi, proganja te". Riječi su to žrtve kleričke pedofilije.

Od Crkve nije dobio zatraženu pomoć za liječenje. "Dočekali su me, nisu mi ponudili ni čašu vode", prisjeća se. Ima nepravomoćnu presudu. Župa u kojoj je bio zlostavljan žalila se na presudu, iako je papa Franjo zbog tog slučaja navedenog svećenika otpustio iz crkve.

"Zlostavljač je imao veliki utjecaj među splitskim HDZ-ovcima, vrlo moćnim ljudima, gradonačelnicima, predsjednicima suda. Tih godina, 1997. Blokiram sjećanja, a onda mi se izrode ta sjećanja, ti zvukovi. Svakog dana kročiš iz strave u stravu… Ugasilo se sve, nisam imao potrebe pričati o tome dok nisam pogledao film Spotline. Tad sam prvi put doživio da nisam sam, u meni je izronio uragan emocija, osjetio sam pobunu sebe protiv sebe. To je grozan i dobar osjećaj", rekao je muškarac za N1.

Tek kada je svećenik zlostavljač 2018. nasrnuo na drugog dječaka, njegov se slučaj pokrenuo. Prijavu je put podnio svećenik koji je kasnije, zbog maltretiranja kojem je bio izložen, napustio franjevački red.

"Nisam ja taj koji je stvorio skandal. Mene su samo zvali nakon toliko vremena da posvjedočim. Crkveni sudac je rekao da je došao politički trenutak, pred svjedokinjom koja je to čula. Radilo se o velikom prikrivanju, to me ubilo na kraju. Zlostavljač me nije ubio tako", rekao je te istaknuo da je crkva od njega prvo htjela saznati sve infrmacije, a onda ga difarmirati i prikazati kao osoba koja od crkve traži - novac.

"Kakav je on uzor?"

Ispriku je, kaže, dobio od nadbiskupa Marina Barišića. No, nije dobio kajanje, nego kako kaže - razočaranje. Kada ga je pitao može li mu pomoći za lijekove, Barišić je, kaže, jedva posegnuo za novčanik.

"HBK djeluje kao pijana braća koja nemaju složen ni transparentan odgovor, nego prijavite to. Kome da prijavim? Bio je novi biskup Dražen Kutleša koji je rekao svećeniku: Ma znate što, s njim smo na sudu, ako se upetljamo u bilo što, mogli bi nastati problemi. On bi mogao biti kardinal, a kakav je on uzor ako me nije htio vidjeti ni na tri, četiri minute? Bojim se da nemamo dobru osobu, ne dobru, nego opreznu. Kršćanin ne bi trebao biti oprezan, kršćanin treba srcem pristupati", zaključio je.