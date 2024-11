Trumpovi odvjetnici u niskom startu: Čeka ga niz presuda, evo kojom će taktikom sve pomesti pod tepih

Nakon izbora Donalda Trumpa u Bijelu kuću, postavlja se pitanje što će biti s njegovim parničnim slučajevima i presudama koje se iščekuju. Trump iza sebe već ima nekoliko presuda, a čeka i novu u slučaju zatajenja novca, dok nastavlja sa svojim odvjetnicima na tome da spriječi kazneni progon u drugim državnim i saveznim slučajevima koji mu prijete.

Nikada do sada nije optuženik za kaznena djela bio izabran na najvišu državnu dužnost, kao što nije bio slučaj niti da se jednog bivšeg predsjednika kazneno optuži, do prošle godine kada je to postao slučaj kod Trumpa.

Trump je više puta rekao da planira otpustiti tužitelja Jacka Smitha i okončati savezne slučajeve protiv njega zbog pokušaja poništavanja predsjedničkih izbora 2020. i manipulaciju povjerljivim dokumentima.

Tužitelj Smith je navodno od srijede već započeo razgovore s vodstvom Ministarstva pravosuđa o tome kako okončati federalne slučajeve protiv Trumpa, doznaje CNN. S druge strane, sudac u New Yorku namjerava izreći kaznu Trumpu kasnije ovog mjeseca nakon što je to odgodio uoči dana izbora kako bi izbjegao da ishod utječe na izbore. Trump se izjasnio da nije kriv po svim točkama optužnice.

Presuda u New Yorku

Trump bi se trebao pojaviti u sudnici u New Yorku 26. studenog kako bi doznao kaznu za raniju osudu po 34 točke optužnice za krivotvorenje poslovne dokumentacije kako bi se prikrila isplata tajnog novca tijekom kampanje 2016. zvijezdi filmova za odrasle Stormy Daniels.

Trumpov pravni tim pokušat će osigurati da do presude uopće ne dođe. Odvjetnici će ovih dana predati podnesak u kojem tvrde da on kao novoizabrani predsjednik ima pravo na ustavnu zaštitu od bilo kakvih radnji državnih tužitelja. Nakon podneska, sudac Juan Merchan odlučuje hoće li poništiti Trumpovu osudu zbog odluke Vrhovnog suda iz ovog ljeta, prema kojom se predsjedniku daje određeni predsjednički imunitet. Problem je što Trumpu mandat službeno počinje tek 20. siječnja 2025. godine.

Ako Merchan nastavi s izricanjem presude, Trumpu bi moglo biti naređeno da odsluži čak četiri godine zatvora. Sudac bi mogao izreći i nižu kaznu poput uvjetne, društveno koristan rad ili novčanu kaznu. Trumpovi odvjetnici mogli bi do siječnja pa i duže odgađati kaznu iscrpljivanjem slučaja nizom žalbi.

Trumpa čekaju još i federalni slučajevi u Washington DC-u i Floridi, koje je on također pokušavao odgoditi do pobjede na izborima kako bi mogao otpustiti tužitelja Smitha. "Otpustio bih ga u roku od dvije sekunde", govorio je ranije Trump.

Riječ je o slučajevima u kojima je Trump osporavao svoj izborni poraz 2020. godine te drugom u kojem je optužen za nezakonito uzimanje povjerljivih dokumenata iz Bijele kuće. Trump se također se brani u nizu građanskih tužbi, uključujući one koje se tiču njegove uloge u napadu na američki Kapitol 6. siječnja 2021., dva slučaja klevete i slučaj prijevare u kojem je Trumpu naređeno da plati gotovo 454 milijuna dolara odštete.

