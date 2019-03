U srijedu bi napokon trebao biti okončan sudski postupak protiv Radovana Karadžića.

U prvostupanjskom postupku, sud u Haagu je bivšeg ratnog vođu bosanskih Srba osudio na 40 godina zatvora. Proglašen je krivim za najteže ratne zločine počinjene na europskom tlu - nakon Drugog svjetskog rata.

Izricanje presude posebno se iščekuje u Srebrenici u BiH. Memorijalni centar u Potočarima posjetio je reporter Dnevnika Nove TV Andrija Jarak.

Nerado govore o presudi Karadžiću

"Srebrenica je duboko podijeljeni grad, a takva su i razmišljanja građana uoči presude. Bošnjaci kažu da ne postoji dovoljno velika kazna koja bi bila primjerena za sva ona zlodjela koja je Radovan Karadžić počinio tijekom rata. S druge strane, Srbi uzvraćaju da on nije kriv i da je samo branio svoj narod.

Načelnik općine Mladen Grujičić iz koalicije srpskih stranaka u utorak nije htio komentirati ništa uoči presude Karadžiću. I inače ovdje ljudi nerado govore o tome.

Velike su tenzije koje se ovdje osjete, svjesni su toga i u sigurnosnim službama. U samom gradu Srebrenici i u Memorijalnom centru prisutne su jake policijske snage kako bi se spriječili mogući incidenti.

U srijedu će u Memorijalnom centru biti organizirano praćenje izricanja presude. Članice udruženja 'Majke Srebrenice' otputovale su u Haag, no ipak se očekuje da će ovdje doći dosta ljudi. Bit će zanimljivo čuti reakcije", javio je Andrija Jarak.

Podijeljeni građani i političari

Majka i supruga ubijenih muškaraca Fadila Efendić kazala je: "Kol'ko god da mu daju, presude, bit će malo za žrtve, za porodice, što je zlodjela i kol'ko je duša ubijeno iz njegove glave ideje, ideje kojoj je on bio na čelu. Znači ubiti, uništiti - to je strašno. I ne može njemu biti gore nego majkama, nego žrtvama rata. Što je radio, to mora i odgovarati."

"Ako ima pravde i Boga, valjda će pravda pobijediti", kazala je Ilinka iz Srebrenice. "Glavni krivac što sam ja sada u ovakvoj situaciji, po meni i meni lično je Radovan Karadžić. Nikada dabogda ne izišao", poručila je Nada Bajagić.

Jednako kao građani, podijeljeni su i političari. Bošnjačke stranke očekuju maksimalnu kaznu zatvora, s druge strane, član Predsjedništva BiH Milorad Dodik kaže: "Mi ništa ne vjerujemo Haškom sudu, bezbroj puta nas je razočarao". I on očekuje najgori mogući scenarij.



Za zločine u Srebrenici dosad 45 ljudi osuđeno na ukupno 700 godina zatvora. Izrečene su i tri pravomoćne doživotne kazne zatvora.

