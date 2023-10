VIDEO Glavna urednica ruske televizije šokirala izjavom: "Moskva bi trebala"

Kremlj je odbacio prijedlog Margarite Simonyan, glavne urednice ruske državne televizije RT Margarite Simonyan, da bi Moskva mogla testirati atomsku bombu iznad Sibira kao upozorenje Zapadu.

"Trenutno još uvijek nismo odustali od međunarodnog režima odbijanja nuklearnih pokusa", rekao je glasnogovornik ruskog predsjednika Dmitrij Peskov, u izjavi koju je objavila državna medijska kuća RIA Novosti.

"To se do sada nije dogodilo, tako da ne mislim da su takve rasprave sada moguće sa službenog stajališta", poručio je Peskov.

U sklopu osmominutnog segmenta kojim se obilježava prva godišnjica ruske aneksije četiriju ukrajinskih pokrajina, Simonyan je rekla da Moskva ne mora izravno napasti Zapad. Umjesto toga, predložila je da bi Rusija trebala izvesti termonuklearnu eksploziju stotinama kilometara iznad ruskog teritorija negdje u Sibiru, kako bi pokazala svoju snagu, prenosi Newsweek.

Sugerirala je da bi takva eksplozija uništila svu radioelektroniku i utjecala na satelite, kamere i telefone, tvrdeći da bi se život vratio na onakav kakav je bio 1993. i da bi joj bilo drago živjeti u svijetu s manje naprava.

Meanwhile in Russia: head of RT Margarita Simonyan predicted a grim future, said that the war against Ukraine might go on for ages and suggested blowing up a nuke over Siberia to scare the West.https://t.co/NH5M6H2hT2