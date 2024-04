VIDEO Pogledajte trenutke užasa kada je udario potres jačine od 7,4: Zgrade se ljuljaju i ruše

Najjači potres u Tajvanu u 25 godina magnitude 7,4 ostavio je iza sebe mrtve i brojne ljude zarobljene u srušenim zgradama.

Na društvenim mrežama objavljuje se i sve više snimki kako je izgledao trenutak potresa.

Neke zgrade nagnule su se pod kutom od 45 stupnjeva, ljudi su zarobljeni pod ruševinama.

Pročitajte i ovo iz minute u minutu FOTO Razoran potres magnitude 7,4 pogodio Tajvan: Zgrade se ruše, ima mrtvih i ozlijeđenih

JUST IN: 7.5 magnitude earthquake strikes Taiwan, rocking the whole island and even causing several buildings to collapse.



The earthquake triggered a tsunami warning of up to 10 feet from Japan.



"Tsunami is coming. Please evacuate immediately. Do not stop. Do not go back,"… pic.twitter.com/E1783aoN3k