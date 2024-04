"Ovo se ne mjeri eurima, već spašenim ljudskim životima": Evo kako će funkcionirati helikopterska hitna služba

Četiri helikopterske baze za spašavanje ljudskih života nalaze se na Krku, u Zagrebu, Osijeku i Splitu. Specijalizirani helikopteri, specijalizirana posada. Sve u službi pacijenata.

"Pacijent se aktivno monitorira, daje se potrebna terapija i provode se svi postupci reanimacije sukladno protokolu helikopterske medicinske službe ako dođe do toga, znači opremljeni smo sa svime", kaže liječnica Tamara Maurović.

"Na ovaj način pružimo građanima, a i posjetiteljima lijepe naše ono što je nedostajalo, a to je helikopterska medicinska hitna služba da bi spojili te vrhove trokuta, more kopno i zrak, ekstremno me veseli da smo uspjeli realizirati ovja projekt", poručio je ministar zdravstva Vili Beroš.

Prije prvih letova opsežna obuka cijelog tima.

"Prošli smo određenu specifičnu obuku za rad na helikopteru i svi imamo ili specijalizaciju iz hitne medicine ili smo jedan duži dio godina radili u terenskoj službi", ističe Maurović.

Više od 10.000 sati naleta ugovoreno je u idućih sedam godina. Vrijednost projekta je 62 milijuna eura.

"Ovo se ne može mjeriti brojem eura. Ovo se mjeri brojem spašenih života i meni je drago da smo već prvi dan uspostave HHMS-a imali dvije intervencije i već sada ova služba pokazuje svoj smisao i sadržaj", kaže Beroš.

Najmoderniji helikopteri poletjeti mogu za dvije minute. Jedino što ih može zaustaviti su ekstremno loši vremenski uvjetima.

Letenje i spašavanje ljudskih života za pilote je velik izazov.

"Ja moram reći da su veoma organizirani. Mi imamo komunikaciju, non stop smo u vezi s dipečerom i sa zemaljskim snagama, to dobro funkcionira, dobijemo poziv kad smo u bazi", rekao je pilot Miodrag Dimitrijević.



Uz zračne snage, tu su pomorske i kopnene, čime su spojene sve karike u lancu hitne pomoći.

"Oni kontaktiraju brzu brodicu kad kapetanija kaže da su spremni, mi dovozimo pacijenta i nastavljamo dalje transport za Rijeku", opisala je doktorica s Malog Lošinja Iva Muškacin Erlec.

U situacijama gdje se spašavaju životi, vrijeme je ključna komponenta. Svaka sekunda je važna.

"S više od 110 odrađenih intervencija brodicama u manje od godine dana ova služba dokazala je da ne postoji opravdanije ulaganje od onog uloženog u spašavanje ljudskih života", kaže Maja Grba-Bujević, ravnateljica zavoda za hitnu medicinu.

Oba ministra uvjeravaju kako vrijeme predstavljanja nema veze s izborima. Briga o građanima na prvom je mjestu, ističu.

"U sklopu zlatnog sata i ono što je najbitnije pacijantima i svim ljudima koji dođu u takvu sutuaciju, da li se to radilo o našim sugrađanima ili turistima mogu zbrinuti što prije", rekao je Oleg Butković, ministar mora, prometa i infrastrukture.

Za zdravstveno osigurane hrvatske građane, usluga je besplatna.

