FOTO Razoran potres magnitude 7,4 pogodio Tajvan: Zgrade se ruše, ima mrtvih i ozlijeđenih

Događaje pratite iz minute u minutu:

6:40 Prema posljednjim informacijama, četiri su osobe poginule, a ozlijeđeno je više od 50 ljudi.

6:35 Stižu i prve snimke razornog potresa.

6:11 Tajvan je u srijedu pogodio potres magnitude 7,4 stupnja, najjači u posljednjih 25 godina, dobro zatresavši zgrade i izazvavši upozorenje za tsunami za otoke u južnom Japanu i na FIlipinima.

Televizijske postaje objavile su snimke zgrada kako se ljuljaju u gusto naseljenom istočnom gradu Hualienu, blizu epicentra potresa.

Lokalni mediji prenose da u zgradama ima zarobljenih ljudi.

🚨BREAKING: Multiple buildings have collapsed in Taipei, Taiwan after a Pair of Massive 7.5 Earthquakes Strikes Triggering Tsunami Warnings pic.twitter.com/BmHrHXMoXA