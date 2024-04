VIDEO Jezivi prizori potresa na autocesti: Vozila su doslovce poskakivala

Trenutak razornog potresa na Tajvanu, jačine 7,4 stupnja snimila je kamera u automobilu na autocesti na istoku Tajvana. Vozila su se zaustavila nakon što se cesta počela ljuljati. Automobili su doslovce poskakivali od jačine podrhtavanja.

🚨BREAKING: Dashcam captures 7.5 magnitude earthquake on highway in eastern Taiwan pic.twitter.com/EPbCHgc1Xi

Tajvan je u srijedu pogodio najjači potres u posljednjih 25 godina. Televizijske postaje objavile su snimke zgrada kako se ljuljaju u gusto naseljenom istočnom gradu Hualienu, blizu epicentra potresa.

🚨BREAKING: 7.5 magnitude earthquake in Taiwan #earthquake

The shaking was so bad that people commuting to work stopped.pic.twitter.com/jNgUZm9pMl