FOTO/VIDEO Više od 1300 poginulih u potresu: Proglašena trodnevna nacionalna žalost

snažan potres kasno u petak pogodio je Maroko

poginulo je više od 1300 ljudi

potres se dogodio u području Ighila u planinama Visokog Atlasa na relativno maloj dubini od 18,5 kilometara

Potres je pogodio oko 300 tisuća ljudi u Marakešu i okolnim područjima. Vlasti su pozvale stanovnike na darivanje krvi.

"Kuće su se rušile na ljude. Ljudi ovdje jako pate. Hitno su nam potrebna vozila Hitne pomoći. Molimo pošaljite vozila Hitne pomoći Moulay Brahimu. Stvar je hitna", rekao je Ayoub Toudite.

"Nakon molitve otišli smo spavati, ali smo nakon nekoliko sekundi osjetili potres i izašli iz kuće, nakon toga je cijela kuća bila uništena", poručio je stanovnik Maroka.

Bolnice su preplavljene ozlijeđenima. Spasilačke službe, ali i mještani cijelu su noć pretraživali ruševine. Mobilizirane su i kraljevske oružane snage. Ljudi su u panici bježali iz gradova i zbog straha noć proveli na otvorenom.

"Stradali smo u starom gradu. Stradali smo od potresa. Sve je po Božjoj volji, ali smo pretrpjeli veliku štetu. Stanovnici su bili ozlijeđeni i nisu mogli ući u svoje kuće. U kuće se nikako ne može ući. Roditelji su mi bolesni kod kuće", istaknuo je Miloud Skrout.

"Kuća se žestoko ljuljala, svi su bili prestrašeni, a ja sam bio šokiran i nije mi bilo jasno što se događa. Mislio sam da se samo moja kuća miče jer je krhka i stara, čuo sam ljude kako vrište, svi su izašli iz svojih kuća, ulica je puna ljudi", izjavio je Mohamed Taqafi.

U inače poznatoj turističkoj zemlji je i velik broj stranih državljana.

"Soba se počela tresti. Nema drugačije, išli smo naprijed-nazad, sve se pokrenulo i slike su se pokrenule. Samo smo zgrabili nešto odjeće i torbe i potrčali van", rekla je Tri iz Australije.

Izrazi sućuti stižu od državnika iz cijeloga svijeta i međunarodnih organizacija. Unatoč prekinutim diplomatskim odnosima Alžir je otvorio zračni prostor za dopremu humanitarne pomoći i medicinske letove. Ovo je najgori potres koji je tu zemlju pogodio u više od šest desetljeća.

Događaje pratite iz minute u minutu:

21:24 Broj mrtvih popeo se na 1305 ljudi, objavila je državna televizija Al Aoula pozivajući se na ministarstvo unutarnjih poslova. Ozlijeđene su 1832 osobe, od kojih je 1220 u kritičnom stanju.

20:33 Proglašena je trodnevna nacionalna žalost. Odluka je donesena na sastanku na kojem je predsjedao kralj Mohamed VI., a raspravljalo se o katastrofi.

"Donesena je odluka o trodnevnoj nacionalnoj žalosti, a zastave će se vijoriti na pola koplja na svim javnim zgradama", navodi se u priopćenju koje je objavila novinska agencija MAP.

16:50 Rashid Ben Arabi nekoliko minuta nakon potresa sa svojom suprugom i jednogodišnjom kćeri uputio se u grad Amizmiz udaljen 56 kilometara od Marakeša da provjeri jesu li mu otac i majka još uvijek živi.

"Čim sam ušao u grad, vidio sam ljude u histeričnom stanju, koji su plakali i vrištali i svi su tražili svoje obitelji", rekao je Rashid.

"Vidio sam čovjeka kako leži na zemlji pored ruševina svoje kuće; mogao je čuti vrištanje svoje dvoje djece zarobljene ispod uništene zgrade, ali nije mogao učiniti ništa da im pomogne. Spasilačke ekipe još nisu stigle", dodao je.

Kad je Rashid konačno stigao do kuće svojih roditelja bili su živi i zdravi. Spavali su umotani u deke na ulici.

16:15 Velik dio malenog sela Moulay Brahim uz planinu južno od Marakeša, nestanjiv je nakon što se gotovo cijelo selo urušilo tijekom potresa. Domovi su pretvoreni u gomile betona i metalnih stupova, a najmanje pet stanovnika ostalo je zarobljeno.

Potres u Maroku Foto: Afp

15:51 Jedan od stručnjaka rekao je da je to najsnažniji potres u regiji u više od 120 godina.

"Tamo gdje su razorni potresi rijetki, zgrade jednostavno nisu izgrađene dovoljno robusno... tako da ih se velik broj sruši, što rezultira velikim brojem žrtava", rekao je Bill McGuire, profesor na britanskom Sveučilištu u Londonu.

15:23 Ministarstvo unutarnjih poslova navodi da je u potresu poginulo 1037 ljudi. Više od 1200 ljudi je ozlijeđeno od čega se njih 720 nalazi u kritičnom stanju.

13:54 Profesor geologije na britanskom Otvorenom sveučilištu David Rothery za Guardian je iznio detalje o potresu.

"Ovaj potres je bio u planinama otprilike na pola puta između Agadira i Marakeša. Bilo je to oko 500 km južno od granice između afričke tektonske ploče i euroazijske ploče, no unatoč tome to je bila posljedica sjevernog sudara Afrike i Euroazije na mjestu gdje se planine Visokog Atlasa potiskuju prema gore. Ovaj potres je bio magnitude 6,8, a ništa većeg potresa od magnitude 6,0 ​​nije bilo u krugu od 500 km od1900. godine."

13:05 Upravo rijetkost potresa je vjerojatno faktor njegove velike smrtonosnosti, smatraju stručnjaci. Ovaj potres bio je najteži koji je pogodio Maroko u zadnjih 120 godina, a srušio je zgrade i zidove u drevnim gradovima izgrađene od kamenja koji nisu bili dizajnirani da izdrže potrese, prenosi Guardian.

12:21 Broj poginulih u sinoćnjem potresu u središnjem Maroku popeo se na 820, javlja državna TV, koja je citirala ministra unutarnjih poslova. Najmanje 672 osobe su ozlijeđene.

12:03 Hrvatski premijer Andrej Plenković izrazio je u subotu sućut nakon katastrofalnog potresa koji je u petak kasno navečer pogodio Maroko, u kojem je poginulo najmanje 632 ljudi, te je rekao da je Hrvatska spremna poslati pomoć.

11:56 Oblak prašine okružio je minaret slavne džamije Kutubiyya nakon smrtonosnog potresa. Video objavljen na X-u izazvao je strahove da bi mogao propasti.

11:52 Stanovnik Marakeša Houda Outassaf rekao je da je šetao trgom kada se tlo počelo tresti.

"Bio je to doista nevjerojatan osjećaj. Živi smo i zdravi, ali još uvijek sam u šoku. Barem 10 članova moje obitelji je umrlo. Ne mogu vjerovati jer sam bio s njima prije ne više od dva dana", rekao je za Guardian.

11:40 Potres koji je sinoć pogodio Maroko najsmrtonosniji je od 2004., a moguće je da će se broj žrtava koje se još uvijek spašavaju popeti i iznad 600.

11:06 Jedan hrvatski državljanin je lakše ozlijeđen, izjavio je ministar vanjskih poslova Goran Grlić Radman o Hrvatima u Maroku. Kaže da mu je lakše ozlijeđena ruka. "Nije ni hospitaliziran, to je lakša ozlijeda ruke".

11 ljudi bilo je u zoni epicentra potresa, rekao je ministar. Kazao je i da su turisti, hrvatski državljani, dan dva prije potresa iz Marakeša otišli u Casablancu i da su oni sigurno. Radi se o pet hrvatskih državljana.

"Agencije imaju nadzor nad ovom situaciju. Svi oni koji su išli preko agencija u Maroko, mislim da je stanje za njih normalno", rekao je ministar.

Ministarstvo je otvorilo svoje linije za hrvatske državljane u Maroku. "Utvrđujemo je li koji naš državljanin nastradao", napomenuo je.

11:03 Stanovnik Maroka za AFP je rekao: "Vidio sam kako se zgrade pomiču. Nemamo nužno reflekse za ovu vrstu situacije. Izašao sam van i tamo je bilo puno ljudi. Svi su bili u šoku i panici. Djeca su plakala, a roditelji bili izbezumljeni."

10:48 Gradonačelnica Petrinje, koju je u prosincu 2020. pogodio razoran potres, Magdalena Komes, uputila je pismo potpore i sućuti veleposlanici Maroka kojeg je u subotu pogodio snažan potres usmrtivši najmanje 632 ljudi.

"Duboko sam pogođena viješću o katastrofalnom potresu koji je pogodio Kraljevinu Maroko. Moje misli i molitve su s vašim građanima, posebno s onima koji su izgubili ili imaju nestale članove obitelji, kao i s onima u timovima za potragu i spašavanje“, napisala je

10:41 Sustav PAGER Američkog geološkog instituta, koji daje preliminarne procjene utjecaja potresa, izdao je crveno upozorenje za ekonomske gubitke. Iz PAGER-a kažu da je vjerojatnost velike gospodarske štete u Maroku nakon razornog potresa.

10:00 Fotografije dokazuju izvješća državnih agencija koja tvrde da je čak trećina te velike zemlje pogođena potresom.

9:50 Montasir Itri, stanovnik planinskog sela Asni u blizini epicentra, rekao je da je većina kuća tamo oštećena. "Naši susjedi su pod ruševinama i ljudi naporno rade na njihovom spašavanju koristeći raspoloživa sredstva u selu", rekao je.

9:40 Očekuje se da će broj žrtava još rasti. Izvješća govore da postoje velike poteškoće u dolasku do udaljenih sela u planinama Atlas koja su ozbiljno pogođena potresom.

Možda će proći dani prije nego što spasioci uspiju doći do tih sela koja se uglavnom sastoje od starih zgrada.

9:30 Marokanska reporterka Aida Alami odrasla je u Marakešu i u kontaktu je sa svojim roditeljima koji tamo žive. Kaže da je potres bio potpuno neočekivan.

"To nije zemlja u kojoj ljudi znaju što učiniti u slučaju potresa. Bili su stvarno zabrinuti zbog naknadnih potresa i nisu znali što učiniti i nitko im nije govorio što da rade", rekla je BBC.

9:28 Na društvene mreže stalno pristižu nove fotografije posljedica razornog potresa.

632 people have died in a earthquake in Morocco. This is the strongest earthquake in the country in 123 years.



9:22 Lorella Palmer, na odmoru je u Marakešu. Za BBC je opisala trenutak potresa."Soba se samo počela tresti. Mislim da mozak ne registrira odmah što se događa sve dok se okviri za slike i krevet ne počnu tresti", izjavila je.

9.20 "Sada imamo potvrdu da su 632 osobe poginule, a 329 ozlijeđeno", navodi se u ažuriranom izvješću marokanskog ministarstva unutarnjih poslova, koje citira novinska agencija AFP.

9:12 Tijekom noći nestalo je struje, a ubrzo nakon toga i interneta.

9:05 Francuz Michael Bizet rekao je novinskoj agenciji AFP da je bio u krevetu kada se dogodila katastrofa."Mislio sam da će mi krevet odletjeti. Izašao sam polugol na ulicu i odmah otišao vidjeti svoj rijad", rekao je.

9:00 Kamere su zabeilježile jezivi trenutak rušenja zgrada. Nestale su u času.

8:55 Poginulo je najmanje 600 ljudi, javljaju lokalni mediji.

8:45 Indijski vlogger našao se tijekom potresa u staroj jezgri Marakeša.

8:30 Prema još nepotvrđenim informacijama, oštećen je minaret na džamiji koja se nalazi na poznatom trgu Djemaa el-Fna u Marakešu. AFP javlja da su dvije osobe ozlijeđene u djelomičnom urušavanju.

8:20 Ljudi u Rabatu, oko 350 km sjeverno od Ighila, i u obalnom gradu Imsouane, oko 180 km zapadno, također su napustili svoje domove, strahujući od jačeg potresa.

"Čuli smo krikove u trenutku potresa", rekao je telefonom stanovnik Essaouire Guardianu. "Ljudi su na trgovima, u kafićima, radije spavaju vani. Otpali su komadi fasade."

7:00 Europska unija spremna je podržati Maroko nakon smrtonosnog potresa u kojem je poginulo najmanje 296 ljudi, rekao je u subotu predsjednik Europskog vijeća Charles Michel.

"Moje misli su sa svima onima koji su pogođeni ovom tragedijom i sa spasiocima koji su uključeni u operaciju potrage", napisao je Michel na platformi društvenih medija X, nekadašnjem Twitteru.

5:00 Marokanski geofizički centar priopćio je da se potres dogodio u području Ighila u planinama Visokog Atlasa s magnitudom od 7,2. Geološki institut SAD-a procijenio je magnitudu potresa na 6,8 i rekao da je bio na relativno maloj dubini od 18,5 kilometara.

Ighil, planinsko područje s malim poljoprivrednim selima, nalazi se oko 70 kilometara jugozapadno od Marakeša. Potres se dogodio nešto iza 23 sata po lokalnom vremenu.

Lokalni dužnosnik je ustvrdio da se većina smrtnih slučajeva dogodila upravo u planinskim područjima do kojih je teško doći.

Stanovnici Marakeša rekli su da su se srušile neke zgrade u starom gradu, mjestu UNESCO-ve svjetske baštine, a lokalna televizija je prikazala slike srušenog minareta džamije s ruševinama koje leže na smrskanim automobilima.

Montasir Itri, stanovnik planinskog sela Asni u blizini epicentra, rekao je da je većina kuća tamo oštećena.

"Naši susjedi su pod ruševinama i ljudi naporno rade na njihovom spašavanju, koristeći raspoloživa sredstva u selu", posvjedočio je.

