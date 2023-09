Ozlijeđeni Hrvat iz Maroka: "Da me komad od 500 kila poklopio, više me ne bi bilo"

Snažno podrhtavanje u Marakešu osjetio je i Drago koji ondje živi i radi. U zbijenim ulicama spas je tražio u dvorištu kuće kad je pokraj njega pao dimnjak i lakše ga ozlijedio.

"To je šok bio ono ti nemaš pojima ti stojiš u paciju i onda ti to je komad s terase gore, to je komad od 500 kila da me to poklopilo nebi me više bilo", rekao je Drago Palestrina Mazić.

Za vrijeme zagrebačkog potresa bio je u Domovini pa ih ovako uspoređuje:

"Razlika je što sam ja u Zagrebu bio treći kat novogradnje i ona je plesala, ovdje je bilo vibracija baš ono ružniji osjećaj mi je bio u Marakešu nego u Zagrebu", poručio je Drago.

Pročitajte i ovo pronađeni dijelovi "Neprihvatljiva povreda zračnog prostora": Još jedan ruski dron na rumunjskom teritoriju?

U Maroku živi 30 Hrvata. U zemlji je u trenutku potresa bilo i 11 hrvatskih turista i pet studenata. Toliko ih se barem službeno javilo.

"24 sata dostupno je kako veleposlanstvo tako i naša konzularna služba i mi naravno utvrđujemo je li doista koji hrvatski državljanin stradao", izjavio je Gordan Grlić Radman, ministar vanjskih poslova.

Sudeći prema hrvatskim mobilnim karticama u Maroku je bilo i znatno više Hrvata. SRUUK im je poslao poruku upozorenja, donosi reporter Dnevnika Nove TV Dino Goleš.

To su ova tri naša glavna teleoperatera. Točno 243 poruke su isporučene", istaknuo je Davor Božinović, ministar unutarnjih poslova.

Jednog Hrvata dugo se tražilo jer je mobitel bio isključen. Na sreću sve je dobro prošlo. Preporuka je otkazati sva putovanja u Maroko.

Pročitajte i ovo Na pješačkom prijelazu Poznati detalji nesreće u kojoj je stradala djevojčica: Kamion je imao neispravne kočnice, susjedi upozoravaju na opasnu cestu

"Naravno javili su nam se hrvatski državljani koji su već uplatitli aranžmane i avionske karte, 1000 ljudi je izgubilo živote i sada posjete turističkog tipa za sada ja ne bi preporučio", objasnio je Krešo Glavač, diplomatski savjetnik u veleposlanstvu u Maroku.

Sućut obiteljima žrtava uputili su i premijer Andrej Plenković i predsjednik Zoran Milanović te ponudili pomoć.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.