Prvo lubanja, a sada šteta od 50-ak tisuća eura! Groblje u Šiljakovini ponovno na meti: "Ne znam što bih rekao za čovjeka ili ljude koji su to napravili"

Nadgrobne ploče, križevi, vaze, cvijeće i svijeće. Snimke nastale rano ujutro poslije vandalskog pohoda na groblju u Šiljakovini šokirale su mještane.



"Baš i nemam riječi, osim da nije ljudsko, nije humano, ne znam što bih rekao za čovjeka ili ljude koji su to napravili. I žao mi je ljudi kojima se to dogodilo osobno. Financijski bude teško, a duševno neću ni reći", rekao je Robert.



"Rođaku je sve stradalo, spomen ploču su potrgali, prijatelju isto. To je bolesnik jednostavno", naglasio je Jadranko.

Policija i dalje utvrđuje okolnosti. Neki od vandala ostavili su tragove na nadgrobnim pločama i pitanje je samo kada će im se ući u trag.

"Katastrofa, nemam komentara. To je dno dna", rekao je vlasnik groba Robert Kajzer.



Oštećeno je ukupno osam grobova. Nastala šteta, prema prvim procjenama, iznosi 50-ak tisuća eura.



"Čisti vandalizam. Netko je imao pomračenje uma kad je ovo išao raditi ili je bio u silnom pijanstvu. Ne znam što bi rekli", nadovezap se voditelj groblja Ivica Kolarec.

To će najviše koštati vlasnike. "Oni za svoju, u ovom slučaju uništenu, devastiranu imovinu, moraju zatražiti informacije od policije - je li pronađena osoba i onda od nje tražiti obeštećenje", objasnio je Kolarec.



Ovo je drugi incident na groblju u Šiljakovini. Krajem travnja, djeca su u igri skrivača na mjestu gdje se odlaže otpad pronašla ljudsku lubanju, ali do danas nije otkriveno o čemu je riječ.



