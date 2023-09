VIDEO Jezivi trenutak urušavanja zgrade u Marakešu, nestala je u nekoliko sekundi

Snažan potres magnitude 6.8 kasno u petak pogodio je Maroko. Poginulo je najmanje 630 ljudi, na stotine ih je ozlijeđeno.

Nadzorne kamere ulovile su trenutak rušenja zgrada, a i dio građana je svojim mobitelima ulovio jezivi trenutak.

Moment of building collapse after the strong earthquake hits in Marrakesh of Morocco 🇲🇦 TELEGRAM JOIN 👉 https://t.co/9cTkji5aZq pic.twitter.com/wNvDyBAdOf

Prema preliminarnim podacima ministarstva unutarnjih poslova, najmanje 600 osoba je poginulo.

This is the moment a an entire building Collapsed in Morocco after the 6.8 Magnitude struck the country. Many have been reported dead and some injured. pic.twitter.com/NCFPNgnLqD