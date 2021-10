Snažan potres dogodio se jutros na istočnom dijelu Mediterana.

Aplikacija EMSC javlja kako je bio jačine 5,9 po Richteru, a treslo je nešto prije 8 sati. Osjetio se u Grčkoj, Turskoj, na Cipru...

Na aplikaciji se u nekoliko minuta skupilo gotovo 400 svjedočanstava.

"Osjetio sam kratku, ali snažnu trešnju", rekao je netko iz Grčke.

"Krevet se tresao", drugi je komentar.

Svjedoci tvrde da je trajao između 10 i 15 sekundi.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M5.9 in Eastern Mediterranean Sea 40 min ago pic.twitter.com/NSCvaUPvFf