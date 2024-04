Potres jačine 5,2 prema Richteru pogodio Tursku: "Jako nas je treslo, izašli smo iz kuće"

Potres jačine 5,2 po Richteru zatresao je u četvrtak nešto iza 18 sati po lokalnom vremenu središnju Tursku. Prvo je zabilježeno da je potres bio jačine 5,7, a kasnije je smanjena na 5,2 po Richteru.

Kako javlja aplikacija za praćenje potresa EMSC, epicentar potresa je bio 19 kilometara sjeverozapadno od grada Artova, na dubini od oko 8 kilometara.

