Zbog ubojstva izlaze na ulice, danas važna sjednica: "Mnogo je toga pometeno pod tepih"

Nakon što je Sabrijan Jurkovič ispred kafića u Novom Mestu u noći na subotu ubio 48-godišnjeg Aleš Šutar, slovenski premijer Robert Golob najavio je niz mjera, uključujući i pooštravanje kaznene politike.

O tim će se mjerama raspravljati na današnjoj sjednici novomeškog gradskog vijeća, na koju su, uz premijera, pozvani i nadležni ministri te vrh policije, tužiteljstva i pravosuđa. Sjednica će započeti u 17 sati, a istodobno će se na glavnom trgu u Novom Mestu održati prosvjedni skup kojim se želi ukazati na nužnost poboljšanja sigurnosne situacije.

"Nakon nasilnog napada na građanina, koji pokazuje da se romska problematika, na koju gradonačelnici općina jugoistočne Slovenije i Posavja već dugo upozoravaju, vidno pogoršava, pozivamo građanke i građane na prosvjedni skup", stoji na internetskoj stranici novomeške općine. Skupom žele pokazati da imaju podršku građana.

"Zajedno možemo državi jasno poručiti da su sustavne promjene nužno potrebne," istaknuli su iz ureda gradonačelnika Gregora Macedonija, iz kojeg su pozvali na miran i dostojanstven prosvjed.

"Mnogo je toga pometeno pod tepih"

Na trgu će biti postavljeno platno na kojem će prisutni moći pratiti prijenos rasprave sa sjednice, ali još nema informacija o tome tko će iz vlade prisustvovati sjednici na koju su pozvani i ministri unutarnjih poslova i pravosuđa Boštjan Poklukar i Andreja Katič – koji su u nedjelju podnijeli ostavke, ali do imenovanja nasljednika i dalje vode ministarstva – te ministar rada, obitelji i jednakih mogućnosti Luka Mesec.

Na sjednicu u Novo Mesto doći će i gradonačelnici drugih općina jugoistočne Slovenije, svih devet gradonačelnika općina u kojima postoje romska naselja, te još desetak drugih gradonačelnika, koji će doći pružiti podršku.

Črnomaljski gradonačelnik Andrej Kavšek jučer je izjavio da je cilj današnje sjednice pronaći učinkovita i dugoročna rješenja koja će pridonijeti većoj sigurnosti i poštivanju zakona za sve stanovnike ovog dijela države.

Premijer je u nedjelju rekao da je spomenuti sastanak u novomeškoj općini bio priprema vladinog tima koji će danas objaviti konkretne prijedloge. Prema Golobovim riječima, "radikalno će intervenirati u nekim područjima koja se do sada nisu adekvatno rješavala".

"Mnogo je toga pometeno pod tepih, ljudi imaju mnogo osobnih iskustava sa sigurnosnim problemima, a nakon ovog tragičnog događaja svi uglas govorimo 'dosta je'. Nešto se mora temeljito promijeniti", naglasio je gradonačelnik Macedoni.

Policija je pojačala prisutnost na terenu na širem području Novog Mesta, posebno na mjestima gdje postoji rizik od nasilja.