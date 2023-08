FOTO Zbrajaju milijunske štete, ali su na prvom mjestu ljudi: Ovako su Slovenci zahvalili na pomoći u poplavama

Uz prizore sa slovenskih prometnica nitko ne može ostati ravnodušan, baš kao što ni Slovenci nisu mogli ostati ravnodušni nakon pomoći koja im je pristizala iz različitih zemalja kada su Sloveniju devastirale poplave.

Lokalno stanovništvo poruke zahvalnosti posvetilo je europskih hitnim službama koje su im nesebično pomagale kada im je to najviše trebalo.

Poruke zahvale na slovenskim cestama Foto: Civilna zaštita EU-a

Civilna zaštita EU-a je na platformi X (bivši Twitter) objavila dvije fotografije poruka koje se nalaze tik uz ceste.

Pročitajte i ovo Horor VIDEO Eksplozije u Rusiji ubile 27 ljudi, 15. kolovoza proglašen danom žalosti: "Ovdje je kao u ratu"

"Hvala od srca svim vatrogascima i ljudima dobre volje" i "Hvala za vaše srce" tek su dvije od njih.

If you happen to drive through #Slovenia, you will see its roads filled with messages of gratitude dedicated by locals to the European first responders who selflessly supported the country during the recent floods.



🇦🇹🇧🇦🇭🇷🇨🇿🇫🇷🇩🇪🇮🇹🇵🇱🇸🇰 - hvala/thank you! 🙏#EUCivilProtection pic.twitter.com/IHQxXTIPNE