VIDEO Eksplozije na benzinskoj u Rusiji ubile 25 ljudi, među njima troje djece: "Ovdje je kao u ratu"

Požar je izbio u radionici za popravak automobila na rubu autoceste u glavnom gradu Dagestana Mahačkali u ponedjeljak navečer i izazvao eksplozije koje su se proširile na obližnju benzinsku crpku, rekli su dužnosnici.

Na snimci objavljenoj na internetu vidi se jednokatna zgrada u plamenu, izvijestila je Reuters TV.

