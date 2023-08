U Sinj uoči Velike Gospe stižu deseci tisuća vjernika: Misna slavlja počinju i prije zore

Od prošle subote u stoljetno svetište Gospe Sinjske stižu rijeke vjernika.

"Došli smo pješke osam sati putovali, cijelu noć, ali isplati se. Kćerkica je došla s autom, ali dogodine ako Bog dan ide s nama", rekao je Matej.

"Nikad nisam ovako dugo hodao. Ovo je stvarno najteži put bio. Ima dobrih pedeset kilometara i dobro smo se namučili", rekao je Mirko. "Trideset pet kilometara, malo smo poprijeko, brdo gori brdo doli, zadnjih petnaest kilometara to se odužilo Bože sačuvaj", kaže Robert.

Slika koju vjernici štuju prije tri stoljeća stigla je iz Rame u Bosni i Hercegovini, odakle su neki došli i na dva kotača.

"Naporno je jer se mi i vraćamo u Livno biciklima. Koliko god je teško, na jedan način s obzirom na nakanu zbog koje dolazimo", kaže Zoran. "To što sam ja naslijedio od svojih roditelja pokušao sam i ja prenijeti na svoju djecu, vjerujem da sam u tome uspio", rekao je Mate.

Među brojnim hodočasnicima iz Livna u zoru je stigao i izbornik Zlatko Dalić, a misna slavlja počinju i prije zore.

"Ove dane Sinj je crkva na otvorenom, vidite i sami, mnoštvo hodočasnika dolazi. Kroz vrijeme korone dvije godine nismo mogli imati procesiju i naravno da vjernici su čekali s oduševljenju prošlogodišnju veliku Gospu", rekao je Antonio Mravak iz Župe Gospe Sinjske.

A nakon dugog hodanja, vjernike čeka tradicionalna okrepa.

"Svatko dođe u Sinj mora probat sinjski uštipak", rekla je Dragica. Uoči blagdana u posnoj verziji.

"Brašno, po mogućnosti domaće, kao što je moje. Soli, i vode. I to vam je posni. A u obični uštipak vam je plus mliko, plus jaja", poručuje Dragica.

Vozači se pozivaju na dodatan oprez na dionicama prema Sinju

"Postoji zabrana kretanja pješaka autocestom A1 i brzom cestom Solin-Križice. Apeliramo da koriste namijenjenu trasu kretanja. Ukoliko mogu da hodaju jedan iza drugoga, da koriste reflektirajuće predmeta", rekao je Jerko Kurevija iz Policijske uprave splitsko-dalmatinska

Za one koji su u tranzitu preporuka je da središte Sinja zbog gužvi - izbjegavaju.