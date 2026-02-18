Slovačka zbog nafte proglasila izvanredno stanje: "On se igra s našom podrškom"

Slovačka vlada proglasila je izvanredno stanje u naftnom sektoru nakon što je došlo do oštećenja naftovoda Družba u Ukrajini, što je dovelo do obustave isporuka nafte.

"Nafta od kraja siječnja ne teče u Slovačku i Mađarsku. Razlog je oštećenje naftovoda Družba u Ukrajini, koji su bombardirale ruske trupe", navodi se u objavi koju je prenio slovački medij Aktuality.sk.

U tom kontekstu, kako se navodi, vlada će dopustiti rafineriji Slovnaft da privremeno koristi državne strateške rezerve nafte.

"Vlada je odlučila osloboditi strateške rezerve nafte na temelju zahtjeva rafinerije Slovnaft. Prema dokumentima dostavljenima vladi, nafta će u Slovačku stići putem naftovoda Adria, koji počinje u Hrvatskoj, u roku od 20 do 30 dana", stoji u objavi.

Slovačka je odobrila korištenje 250.000 tona hitnih rezervi sirove, a premijer Robert Fico optužio Ukrajinu za kašnjenje isporuka ruske nafte putem ključnog tranzitnog naftovoda.

"Predsjednik Volodimir Zelenski se igra s našom podrškom kada je riječ o izgledima Ukrajine", rekao je novinarima u Bratislavi nakon sjednice vlade.