Otrovni otpad prijeti zalihama pitke vode diljem Europe: Problem je i ono što se ove godine dogodilo u Hrvatskoj

Tisuće odlagališta otpada diljem Ujedinjenog Kraljevstva i Europe nalaze se u poplavnim područjima, što predstavlja potencijalnu prijetnju pitkoj vodi i zaštićenim područjima ako toksični otpad završi u rijekama, tlu i ekosustavu.

Nalazi su rezultat prvog mapiranja odlagališta otpada na cijelom kontinentu, koje su proveli Guardian, Watershed Investigations i Investigate Europe.

"Sa sve većom učestalošću i razmjerima poplava i erozije uzrokovanih klimatskim promjenama, postoji veći rizik od ispiranja ovog otpada u naš okoliš. To uključuje fizički otpad poput plastike i građevinskog materijala, ali i otrovne metale i kemikalije poput PFA ['vječnih kemikalija'] i PCB-a [polikloriranih bifenila]", rekao je Patrick Byrne sa Sveučilišta Liverpook John Moores.

"Identificirali smo širok raspon otpada na erodirajućem obalnom odlagalištu [u Tilburyju], uključujući ono što je izgledalo kao bolničke vrećice krvi, a govorimo o desecima tisuća lokacija koje, ako nisu obložene i u opasnosti su od poplava, tada postoje višestruki načini da dospije u podzemne vode, površinske vode i hranidbeni lanac", objasnila je Kate Spencer, profesorica geokemije okoliša na Sveučilištu Queen Mary.

Zastarjela i nesigurna odlagališta

Procjenjuje se da diljem EU postoji do 500.000 odlagališta otpada. Otprilike 90% njih, uključujući 22.000 lokacija u Ujedinjenom Kraljevstvu, starije su od propisa o kontroli onečišćenja. Moderna odlagališta kojima se dobro upravlja vjerojatno predstavljaju nizak rizik.

Prema procjeni ovog istraživanja, stvarni broj odlagališta s rizikom od poplava u Europi bi mogao biti i do 140.000.

Problem je i što institucije EU-a nemaju centralizirane evidencije o odlagalištima otpada, dok su podaci članica fragmentirani, nedosljedni i često nedostupni.

"Imamo neadekvatne evidencije, razlike u načinima kategorizacije tih mjesta i to uistinu otežava rješavanje problema", rekla je Spencer.

"Moglo bi postojati mnogo drugih izvora onečišćenja, poput poljoprivrede i industrije, ali jedan od glavnih načina na koji kemikalije migriraju s odlagališta otpada jest kroz podzemne vode", rekao je Byrne.

No istraživači napominju da je, iako većina odlagališta neće stvoriti problem, potreban je tek mali broj lokacija koje sadrže vrlo otrovne kemikalije da stvore problem.

"Jednostavno ne znamo koja će to lokacija biti", objasnili su.

"Ne znamo i nećemo znati koliki je rizik za ljudsko zdravlje i našu pitku vodu dok se ne utvrdi gdje se nalaze sva odlagališta otpada, što se u njima nalazi, ispiru li se i filtriraju li se procesima obrade", rekao je Byrne.

Najizloženija odlagališta uz obalu

Odlagališta koja su najviše izložena riziku su ona uz obalu. Analiza je otkrila 335 odlagališta otpada u zonama obalne erozije u Engleskoj, Walesu i Francuskoj te 258 odlagališta otpada diljem Europe unutar 200 metara od obale, koja bi mogla biti izložena riziku od erozije ili izloženosti olujnim udarima.

Izvješće britanske Agencije za zdravstvenu sigurnost od prošle godine zaključilo je da život u blizini dobro upravljanog aktivnog ili zatvorenog općinskog odlagališta otpada ne predstavlja značajan rizik za ljudsko zdravlje, iako je slika za starija odlagališta manje jasna zbog nedostatka podataka.

Divlje životinje također mogu biti ugrožene jer se više od 2000 europskih odlagališta otpada nalazi u zaštićenim područjima očuvanja.

"Znamo da se plastika nakuplja u divljim životinjama, ljudima i okolišu te da postoje novi dokazi o negativnim utjecajima na zdravlje. Ključna stvar kod kemijskog onečišćenja je kamo odlazi kemijska procjedna voda. Oko tih područja imamo važna močvarna područja, pa ako procjedna voda ode tamo, mogla bi se nakupljati u divljim životinjama", rekao je Byrne.

Ilegalno odlaganje otpada

Ilegalno odlaganje otpada također je značajan problem, koji je Europol identificirao kao jedno od najbrže rastućih područja organiziranog kriminala u Europi. U veljači su hrvatske vlasti uhitile 13 osoba osumnjičenih za ilegalno odlaganje najmanje 35.000 tona otpada iz Italije, Slovenije i Njemačke u Hrvatskoj, čime su kriminalci ostvarili profit od najmanje 4 milijuna eura.

Podaci Agencije za okoliš u Engleskoj pokazuju 137 otvorenih istraga o ilegalnim odlagalištima otpada, koja uključuju više od milijun kubičnih metara materijala.

U regiji Kampanija na jugu Italije, zbog ilegalnog odlaganja otrovnog otpada koje provodi mafija, povećana je stopa smrtnosti i bolesti u tom području.

U Engleskoj i Walesu, uz trenutni tempo korištenja, preostali kapacitet odlagališta mogao bi se iscrpiti oko 2050. godine. Nove lokacije često se suočavaju s ekološkim problemima i protivljenjem javnosti.

Stručnjaci rade na rješenju za otpad, ali u to će biti potrebno i uložiti puno novca.