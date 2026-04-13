Skandal u sjeni pobjede, teške optužbe bivše supruge protiv novog premijera Mađarske: "Uzeo je nož i hodao po kući s njim u ruci"

U jeku velikog političkog preokreta u Mađarskoj, nakon što je Péter Magyar na izborima srušio dugogodišnjeg premijera Viktora Orbána, u fokus javnosti ponovno je došao njegov buran razvod od bivše ministrice pravosuđa Judit Varge, koja je iznijela niz teških optužbi na njegov račun.

Varga je prošle godine prekinula šutnju i jasno poručila da se neće vraćati u javni život dok, kako je rekla, Magyar ne odgovara za svoju - izdaju.

"Ne želim sudjelovati u utrci u kojoj postoji nešto što se zove Péter Magyar", rekla je tada, dodajući da izdaja nije postignuće, osobito kada je riječ o izdaji vlastite obitelji.

Bivša ministrica svjedočila je i u slučaju mita u vlastitom ministarstvu, u kojem je optužena njezina bivša zamjenica, a nakon sudskog ročišta u Budimpešti ponovila je optužbe za obiteljsko nasilje i ucjenu protiv bivšeg supruga.

Judit Varga godinama je bila jedna od ključnih osoba u Orbánovoj vladi. Razvod ovog para uslijedio je 2023. godine, a ubrzo nakon toga Varga je podnijela ostavku na dužnost ministrice pravosuđa nakon skandala s pomilovanjem osobe povezane s prikrivanjem pedofilskog zločina, što je ozbiljno narušilo ugled vlade. Ubrzo nakon razvoda Péter Magyar osniva oporbenu stranku Tisza, koja ga je sada dovela do izborne pobjede.

Teške optužbe

U središtu skandala našla se nakon što je njezni bivši suprug objavio tajnu audio snimku, koju je potajno snimio tijekom njihova privatnog razgovora dok je Varga bila ministrica pravosuđa. Na snimci se, prema navodima, govori o mogućem političkom utjecaju na pravosudne procese, a Magyar ju je objavio nakon osnivanja svoje stranke 2024. godine, piše Euronews.

"Kakva je to osoba? Dok sam pokušavala izaći iz odnosa punog drame i zlostavljanja, on je koristio manipulacije i ucjene kako bi me spriječio u razvodu", rekla je Varga.

U opširnoj objavi dodatno ga je optužila za dugotrajno psihičko i fizičko zlostavljanje, ucjene i manipulaciju, što je izazvalo snažne reakcije i podijelilo javnost. Istaknula je i da je dugo oklijevala govoriti o detaljima njihova braka.

Opisala je i niz konkretnih incidenata, tvrdeći da je bila izložena verbalnom i fizičkom nasilju, uključujući vrijeđanje, bacanje predmeta i prijetnje. U jednom televizijskom nastupu iznijela je posebno teške optužbe, tvrdeći da ju je Magyar u jednom trenutku zaključao u sobu te da ju je tijekom trudnoće gurnuo na vrata.

"Tada sam se stalno bojala da zlostavljanje neće prestati. U jednom trenutku izašao je u kuhinju, uzeo nož i hodao po kući s njim u ruci", ispričala je, dodajući da su u kući tada bili i članovi njezine obitelji.

Tvrdi i da je Magyar tajno snimao njihove privatne razgovore te da je snimke kasnije koristio u političke svrhe.

"Takva osoba nije vrijedna nikakvog povjerenja", poručila je.

U jednoj od najpotresnijih ispovijesti opisala je i noćni incident u kojem ju je, kako tvrdi, Magyar verbalno napadao i bacao predmete na nju dok je ležala u krevetu.

Magyar sve negira

"Vrištao je i psovao, bacao knjige na mene, a potom i remen. Bojala sam se da će me ozbiljno ozlijediti, ali se nisam usudila pomaknuti", opisala je.

Dodala je da je tada konačno odlučila prekinuti brak.

"Kada sam mu rekla da želim razvod, isprva je molio i preklinjao, ali kada nije uspio, počeo je s prijetnjama i ucjenama", tvrdi Varga, ističući da upravo u tom kontekstu vidi i objavu spornih audio snimki.

S druge strane, Péter Magyar sve optužbe naziva politički motiviranima i dijelom propagande te odbija dodatno komentirati privatne navode.

Cijeli slučaj dodatno komplicira političku situaciju u Mađarskoj, jer novi premijer dolazi na vlast pod teretom ozbiljnih osobnih optužbi koje bi mogle imati i pravne i političke posljedice.