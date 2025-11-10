Skandal u poznatoj medijskoj kući: Montirali Trumpov govor, zaprijetio im je tužbom teškom milijardu dolara

Veliku Britaniju potresa skandal u nacionalnoj medijskoj kući BBC. Njezin glavni direktor i direktorica BBC Newsa podnijeli su ostavke nakon što je interni izvještaj, koji dovodi u pitanje izvještavanje ugledne ustanove, procurio u javnost. Američki predsjednik Trump prijeti tužbom od milijardu dolara.

Dijelovi govora američkog predsjednika Trumpa u Washingtonu uoči upada njegovih pristaša u zgradu Kongresa 2021. u BBC-jevom magazinu Panorama izrezani su i spojeni. Bivši neovisni savjetnik BBC-ja u internom izvješću tvrdi da se time stekao dojam o eksplicitnom pozivu pristašama na nerede.

"BBC je u te tri godine proizveo stotine i stotine sati izvanrednog novinarstva na televiziji, audio snimkama, internetu. Radili smo i radimo odličan posao tamo, ali neizbježno radimo pogreške", rekao je Samir Shah, predsjednik BBC-a.

U izvješću dalje se navodi kako je tijekom prošlogodišnje američke predizborne kampanje britanska medijska kuća bila pristrana protiv Trumpa. Također su iznesene tvrdnje kako su objavljivane slabo istražene priče o rasizmu, jednostrano praćene teme o transrodnim osobama te da je je BBC-jevom arapskom kanalu bila prisutna protuizraelska pristranost. Britanska vlada smatra da to nije bilo institucionalno.

"Mislim da svi možemo upozoriti na elemente BBC-jevog emitiranja vijesti i reći - pa, ovo odražava moje stavove, a ovo ne. I apsolutno je ispravno da bismo to trebali moći reći", rekla je britanska ministrica Louise Sandher-Jones.

Kritičari su dobili novi zamah i traže prestanak javnog financiranja ili čak gašenje ugledne medijske kuće. Sve detalje pogledajte u prilogu.