Daonald Trump kazao je i da su dogovoreni datum i mjesto budućeg sastanka s Kim Jong Unom.

Američki predsjednik Donald Trump objavio je na svom Twitteru kako je Sjeverna Koreja uoči razgovora Trump - Kim Jong Un oslobodila trojicu Amerikanaca i oni se vraćaju s državnim tajnikom Mikeom Pompeom u SAD. Više detalja bit će poznato tijekom dana.

Trump je napisao kako mu je "zadovoljstvo obavijestiti vas da je državni tajnik Mike Pompeo na putu natrag iz Sjeverne Koreje zajedno s tri gospodina, koje svi žarko žele susresti. Čini se da su dobroga zdravlja. Također, susret s Kim Jon Unom bio je dobar. Datum i mjesto određeni".

Dodao je kako će Pompeo i njegovi "gosti" sletjeti u zračnu bazu Andrews u 2 ujutro (po lokalnom vrmenu) te da će ih on dočekati.

I am pleased to inform you that Secretary of State Mike Pompeo is in the air and on his way back from North Korea with the 3 wonderful gentlemen that everyone is looking so forward to meeting. They seem to be in good health. Also, good meeting with Kim Jong Un. Date & Place set.