Sjećate li se ovih slogana i fraza iz političkih kampanja? Ima ih od urnebesno smiješnih do osvetničkih, a neki su postali dio pop-kulture

Izborni slogani važan su dio svake kampanje. Orginalni ili ne, ponekad su ključni za političku pobjedu stranke. Neke slogane pamtimo godinama, dok su neke fraze postale sastavni dio komunikacije, ali i pop-kulture.

"Šta kažu? Bit će predsjednica" fraza je koju povezujemo s Jadrankom Kosor. U kampanji su njezine pristaše često ponavljale tu frazu, a uvriježila se kao poštapalica i postala dio komunikacije.

"Imamo predsjednicu!" uzviknuo je pak predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko 2015. godine u izbornoj noći kada je bilo jasno da je Kolinda Grabar-Kitarović pobijedila Ivu Josipovića, kandidata lijevog centra i prvog predsjednika Hrvatske koji nije osvojio dva mandata.

Sugestivnu frazu i duhoviti HDZ-ov slogan "Leve iti ne" smislio je bivši predsjednik Dinama Zlatko Canjuga. I dandanas je koristimo.

I danas mnogi pjevuše pjesmu "HDZ zna", iz 2007. godine koju je otpjevao Jacques Houdek, a napisao Dražan Žanko.

Pjevušili smo i pjesmu "Za Borisa", za predsjedničku kampanju Borisa Mikšića.

Sjećate se jamstvene kartice Ive Sanadera iz 2003. godine?

Kao prvi čovjek HDZ-a, Sanader je tada građanstvu dijelio jamstvene kartice u kojima je jamčio svojim imenom i prezimenom te svojom čašću pet stvari od kojih neće odustati ni po - cijenu života.

Sanader je jamčio smanjenje poreza, gospodarski rast, rast zaposlenosti, rast standarda i članstvo u Europskoj uniji i NATO-u.

Jamstvenu karticu i dandanas spominjemo, a postala je simbol neispunjenih obećanja, odnosno - sprdnja.

Jedan od najuspješnijih i najpamtljivijih HDZ-ovih slogana jest "HDZ zna".

Imali su i "HDZ jamči" te davne 2003. godine kada su izbacili "trećesiječanjsku vlast".

No najpamtljivija inačica HDZ-ova slogana ipak je "Zna se". Tu frazu koristimo kada želimo naznačiti da je netko nešto dobio zbog svojih političkih veza, odnosno nepotizmom.

HDZ je imao još pamtljivih slogana, poput "Idemo dalje", ''Čuvajmo Hrvatsku'', ali i onaj iz za HDZ poraznih parlamentarnih izbora ''Najbolji kad je najteže''.

2016. godine HDZ je imao slogan "Vjerodostojno".

SDP nije imao toliko sreće sa sloganima, no ipak je ostao upečatljiv onaj iz 2000. godine "Bolji život svima, a ne samo njima".

U ovoj se pretpolitičkoj kampanji SDP našao usred rasprave s HDZ-om oko slogana. Nakon postignutog dogovora s devet stranaka ljevice Peđa Grbin je na presici ponosno rekao kako su okupili Koaliciju za bolju Hrvatsku.

Svi su interpretirali da je to naziv koalicije. Ispalo je da ipak nije naziv, no svejedno ih je HDZ optužio za plagijat rekavši da je Kolinda Grabar-Kitarović imala slogan "Zajedno za bolju Hrvatsku".

U političke anale ušao je pak Joško Kraljević Risa, kandidat za načelnika Prološca, općine u Dalmatinskoj zagori.

Svojim glasačima poručio je ''Meni sve, vama ništa!'', odnosno ''Meni će biti bolje, vama isto''. Nije pobijedio, iako je uzeo znatan dio glasova.

Željko Kerum 2017. godine lovio je glasače sa sloganom "Yes, I can again", no Kerumovu kampanju najviše ćemo pamtiti po pršutu na čelu 2013. godine. U jeku kampanje na čelo je zalijepio pršut dok se zabavljao uz harmonikaše. Slika je objavljena u svim medijima, a i dandanas ga prati. Poslije je Kerum izjavljivao da zbog pršuta nije pobijedio u drugom krugu lokalnih izbora.

2021. godine HDZ-ov Vice Mihanović želio je biti gradonačelnik Splita. Pobijedio ga je Ivica Puljak, ali je Vice imao pamtljiv slogan - vicegradonačelnik.

Dubravka Šuica, bivša gradonačelnica Dubrovnika, preinačila je slogan "Žuja je zakon" u "Šuja je zakon".

Sinišu Hajdaša Dončića zvali su svojedobno zagorski Tony Blair, a jedan od njegovih slogana bio je "Hajdaša za pajdaša".

Domovinski pokret na parlamentarne izbore 2020. išao je pod sloganom ''Zato što svoje volim'', poznatim stihom iz pjesme Miroslava Škore ''Sude mi''.

SDP je imao neslužbenu himnu krajem 90-ih kada je išao u koaliciju s HSLS-om. Pjesma Majki "Vrijeme je da se krene" bila je himna nadolazećih promjena.

Omiljena fraza pokojnog Milana Bandića bila je "idemo delati". Slogan mu je stoga bio "365 delamo".

Osvetnički slogan imao je Mirando Mrsić na parlamentarnim izborima 2020. godine. Davor Bernardić izbacio ga je iz stranke, a Mrsić je preko plakata poručivao "Bero nije rješenje".