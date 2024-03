Prepirka oko slogana ide dalje: "Prije Grabar-Kitarović taj slogan je imao..."

Nezadovoljstva nekih lokalnih organizacija SDP-a, poput splitske i varaždinske, nacionalnom koalicijom deset lijevo-liberalnih stranaka predsjednik SDP-a Peđa Grbin prokomentirao je u četvrtak riječima da svatko ima pravo na svoje mišljenje, ali odluke donose tijela stranke.

U SDP-u su se pojavili otpori u nekim lokalnim organizacijama zbog sklapanja lijevo-liberalne koalicije deset stranaka pa su tako u Splitu nezadovoljni zbog lokalnih animoziteta prema Centru do te mjere da najavljuju referendum o tome i izlaske iz stranke, a varaždinskim SDP-ovcima sporno je što su u istom savezom s Reformistima.

Grbin ne spori da svatko ima pravo na svoje mišljenje, ali poziva na poštivanje procedure i poručuje da je glavni cilj smijeniti HDZ s vlasti.

“Odluku donose tijela stranke. Za lokalne izbore to su gradska tijela, za nacionalne to su Predsjedništvo i Glavni odbor. Svaki član stranke ima priliku i mogućnost izraziti svoje mišljenje do trenutka dok se odluka donese, naravno, slobodna smo zemlja i može se govoriti i nakon toga. No, ako govorimo o procedurama, u ozbiljnoj stranci, kada središnja tijela donesu odluku, na svim je članovima da je provode”, istaknuo je.

Upitan ne boji li se izlazaka iz stranke zbog nezadovoljstava, odgovorio je kako je "važna Hrvatska i da svatko u ovom trenutku razumije da nije bitan Peđa ili bilo tko drugi u SDP-u nego je bitno osigurati da Hrvatska prodiše".

"Svaki dan proveden pod HDZ-ovom vlašću izgubljen je dan za Hrvatsku, svaki dan odgađanja je dan više da Turudić i slični mogu skrivati krađu i omogućuje da razne Obuljen, Žalac, Tolušić ili Kuščevići pune svoje džepove, a prazne džepove građana ove zemlje. To je ono čime se vodim, kao i velika većina SDP-ovki i SDP-ovaca”, kazao je Grbin.

Ne želim izgubiti nijednog člana ili članicu, ali odluku o učlanjivanju ili izlasku iz stranke svatko donosi za sebe i svatko odlučuje koji su mu prioriteti, poručio je Grbin.

Komentirajući optužbe HDZ-a da je njihova koalicija ukrala slogan Za bolju Hrvatsku od Kolinde Grabar Kitarović s predsjedničkih izbora, Grbin kaže da je slogan Za bolju Hrvatsku prije Grabar Kitarović imao Boris Mikšić, kandidat za predsjednika.

“Za bolji Portugal slogan imali su u Portugalu… Pedro Sanchez imao je lani na izborima uz slogan Naprijed i slogan Španjolska raste, pa ga nitko nije otpužio da je uzeo slogan SDP-a iz 2015. godine… Ako se HDZ-ovska mašinerija toliko srozala da im je glavni prigovor na nas naš slogan, onda sam još sam sigurniji da će ovi izbori završiti njihovim odlaskom u ropotarnicu povijesti”, rekao je Grbin.