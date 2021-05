Željko Kerum jednom je na čelo zalijepio pršut i ušao u povijest. Ivan Jakovčić pozirao je s lukom na glavi. No, kaže on, postoji objašnjenje za to.

Bivši europarlamentarac, istarski župan i ministar, danas počasni predsjednik IDS-a, na Instagramu je objavio fotografiju, na kojoj, promijenjena imidža, s dugom kosom i bradom, pozira s lukom.

Kad smo ga zamolili za objašnjenje, bez ustručavanja nam je poslao još takvih fotografija. Za razliku od politike, o kojoj više ne želi puno pričati, kad se pita za luk, tu je razgovorljiviji.

"Neki su me zvali istarski poglavica Big Head - Velika Glava, pa se onda ja volim zezati s povrćem iz svog vrta na tu temu", rekao nam je.

Objašnjava kako je riječ o posebnoj vrsti luka.

Ivan Jakovčić uzgaja luk Foto: Instagram Ivan Jakovčić

"Kapula je zaštićena na jugu francuske u regiji Cevennes. Odličnog je slatkog okusa, ali nepoznata kod nas! Prije nekoliko godina uspio sam od sjemena uzgojiti vrhunski proizvod. Naravno, ova glavica luka abnormalno je velika, ali zato dobro posluži za igru na Instagramu, gdje možete naći fotopotvrde moje ljubavi prema vrtu i povrću", poručio je Jakovčić.

Cevennes luk, kaže, najradije jede kao jabuku ili u salati.

"Preukusna je sirova namirnica da bi se toplinom izgubila izvrsnost, tj. radio neki šugić s njom", dodaje.

Iako je na lokalnim izborima bio na IDS-ovoj listi za Županijsku skupštinu (zadnji), Jakovčić danas živi povučeno u svom domu na Svetom Jurju, iznad Grožnjana. I na Instagramu se doista voli pohvaliti tim novim načinom života.