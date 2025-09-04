Lisabon u žalosti nakon strašne nesreće uspinjače: "Udarila je u zgradu brutalnom silom. Nije imala kočnice"

Portugal je u šoku nakon što je 15 ljudi poginulo u iskliznuću Glorije, 140 godina stare uspinjače i popularne turističke atrakcije u glavnom gradu Lisabonu.

U bolnicu je prevezeno još 18 osoba, od kojih je pet u teškom stanju, prema izvješću hitne pomoći.

Pretpostavlja se da je među poginulima u nesreći, koja se dogodila oko 18:05 sati, bilo i stranih državljana, iako se nacionalnosti žrtava nisu mogle potvrditi.

Gradonačelnik Lisabona Carlos Moedas posjetio je bolnicu u srijedu navečer, nazvavši to "tragičnim trenutkom za grad". Portugalska vlada, koja će u četvrtak ugostiti gradonačelnika na sastanku kabineta, proglasila je dan nacionalne žalosti.

Gradonačelnik Lisabona Carlos Moedas Foto: Afp

Predsjednik zemlje Marcelo Rebelo de Sousa izrazio je "sućut i solidarnost s obiteljima pogođenim ovom tragedijom".

Policija i drugi djelatnici hitnih službi proveli su mnogo sati na mjestu događaja, a započete su različite istrage o incidentu - od strane tvrtke koja upravlja uspinjačom, nacionalnog tijela za sigurnost prometa i kriminalističke policije.

Šef lisabonskog javnog prijevoznika Carris posjetio je mjesto nesreće kasno u srijedu, a tvrtka je izdala priopćenje u kojem se navodi da je na uspinjači provedeno veliko četverogodišnje i privremeno dvogodišnje održavanje prema potrebi, kao i dnevne, tjedne i mjesečne provjere.

No izjave očevidaca sugeriraju da je kočioni sustav na uspinjači otkazao, zbog čega je skotrljala niz strmu ulicu i zabila u zgradu.

Nesreća uspinjače u Lisabonu - 1 Foto: Afp

Vlasti su priopćile da je nekoliko ljudi moralo biti oslobođeno nakon što su ostali zarobljeni u ruševinama. Nije jasno koliko je ljudi bilo u vagonu u trenutku nesreće uspinjače, koja se dogodila u blizini Avenide da Liberdade.

Snimke koje su se naširoko dijelile na društvenim mrežama pokazale su jarko žuti vagon prevrnut i gotovo u potpunosti uništen. Moglo se vidjeti kako ljudi pješice bježe iz područja dok se zrak činio kao dim.

Jedan svjedok je rekao portugalskom listu Observador da je vozilo bilo "izvan kontrole, bez kočnica". "Svi smo počeli bježati jer smo mislili da će [uspinjača] udariti u onaj ispod", rekla je Teresa d'Avó.

"Ali pala je iza zavoja i zabila se u zgradu."

Drugi je rekao za portugalsku televizijsku stanicu SIC da je uspinjača udarila u zgradu dok je jurila niz strmu ulicu "punom brzinom".

Nesreća uspinjače u Lisabonu - 2 Foto: Afp

"Udarila je u zgradu brutalnom silom i srušila se poput kartonske kutije; nije imala kočnice“, rekla je žena.

Lisabonske vlasti kažu da je prerano za utvrđivanje uzroka ovog incidenta, piše BBC.

Međutim, portugalski Observador je izvijestio da se uz trasu pruge uspinjače olabavio kabel, zbog čega je izgubila kontrolu i sudarila se s obližnjom zgradom.

Nesreća uspinjače u Lisabonu - 5 Foto: Afp

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izrazila je sućut obiteljima žrtava.

Španjolski premijer Pedro Sánchez rekao je da je "zgrožen strašnom nesrećom".

Dva vagona uspinjače Gloria pokreću elektromotori. Pričvršćena su na suprotne krajeve vučnog užeta, što znači da dok se jedan spušta nizbrdo, njegova težina podiže drugi, omogućujući im istovremeni uspon i spust.

Nesreća uspinjače u Lisabonu - 6 Foto: Afp

Uspinjača Gloria jedna je od najpoznatijih znamenitosti i turističkih atrakcija u Lisabonu. Otvorena je 1885. godine, a elektrificirana tri desetljeća kasnije.

Kultna žuta vozila ključni su dio grada brdovitog poput Lisabona. Vijugaju se mnogim popločanim ulicama.

Ova konkretna kabina koji se srušio putuje oko 275 metara od Restauradoresa, trga u središtu Lisabona, do slikovitih, popločanih ulica područja zvanog Bairro Alto - ili visoka četvrt - a putovanje traje samo tri minute.

Nesreća uspinjače u Lisabonu - 4 Foto: Afp

Nju, kao i ostale uspinjače, koriste stanovnici Lisabona, ali su također izuzetno popularne među turistima - a krajem ljeta portugalska prijestolnica je doista vrlo prometna.

I Zagreb ima također uspinjaču - 134 godine staru - koja trenutno prolazi intenzivne radove obnove koji će trajati do ožujka 2026. godine. Na svojoj kratkoj trasi povezuje Donji i Gornji Zagreb.