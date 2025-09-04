Obavijesti Foto Video Pretražite
15 POGINULIH

Lisabon u žalosti nakon strašne nesreće uspinjače: "Udarila je u zgradu brutalnom silom. Nije imala kočnice"

04. rujna 2025.
Nesreća uspinjače u Lisabonu - 3
Nesreća uspinjače u Lisabonu - 3 Foto: Afp
Tvrtka koja upravlja s uspinjačom tvrdi se da su provedene sva održavanja na 140 godina staroj uspinjači. Očevidci pak kažu da je uspinjači otkazao kočioni sustav.
Rodila Aleksandra Prijović
lijepa vijest
Rodila Aleksandra Prijović! Novorođenoj kćerkici dali su baš posebno ime
Tko je Ana Bekuta?
preko trnja do zvijezda
Tko je diva narodne glazbe koja stiže u Arenu Zagreb? Ime pod kojim sad nastupa nije joj pravo!
Osvanula prva objava Halida Bešlića nakon hospitalizacije
"Čekat ću te..."
Osvanula prva objava Halida Bešlića nakon hospitalizacije, ovo je podijelio s pratiteljima
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Ljetna korona: Simptomi zbog kojih su liječnici pretrpani
Soj "Stratus" hara svijetom
Ljetna korona: Simptomi zbog kojih su liječnici pretrpani
Iznenađujući znakovi da možda imate rak pluća
Signal da posjetite liječnika
Iznenađujući znakovi da možda imate rak pluća
Naručili hranu, a dostavljačica im pred vratima priredila pravi šou
Jao...
Naručili hranu, a dostavljačica im pred vratima priredila pravi šou
Dječak s harmonikom napravio pravi šou: Zapjevao poznati hit, a publika ga je pošteno nagradila
Morate vidjeti ovaj trenutak!
Dječak s harmonikom napravio pravi šou: Zapjevao poznati hit, a publika ga je pošteno nagradila
Pas se našao u velikim problemima, snimka raznježila gledatelje i skupila više od 100 milijuna pregleda
A jadan…
Pas se našao u velikim problemima, snimka raznježila gledatelje i skupila više od 100 milijuna pregleda
Dekan FER-a nastavnicima STEM predmeta: "Nećemo imati bolje društvo samo zato što se bavimo tehnologijom"
4. susret nastavnika iz STEM područja
Dekan FER-a nastavnicima STEM predmeta: "Nećemo imati bolje društvo samo zato što se bavimo tehnologijom"
Zabrinjavajući rezultati istraživanja: Poznati pesticid povezan je s raširenim abnormalnostima mozga kod djece
Trajni poremećaji
Zabrinjavajući rezultati istraživanja: Poznati pesticid povezan je s raširenim abnormalnostima mozga kod djece
Koliko ste spremni platiti za najskuplji iPhone? U Appleu vjeruju da mnogima cijena neće biti problem
Raste optimizam u kompaniji
Koliko ste spremni platiti za najskuplji iPhone? U Appleu vjeruju da mnogima cijena neće biti problem
Nevjerica kod Crnogoraca: Nezamislivim kiksom ostali bez osmine finala Eurobasketa
JE LI TO MOGUĆE?
Nevjerica kod naših susjeda: Nezamislivim kiksom ostali bez osmine finala Eurobasketa
Evo zašto je Rijeka smijenila Radomira Đalovića
poznat razlog
Evo zašto je Rijeka smijenila Radomira Đalovića
Otkrio mu je suigrač, a fenomen potvrdili liječniic: "Penis mu je veći od pola noge"
bivši reprezentativac
Nogometaš otkrio priču ispod tuša, liječnici potvrdili priču žene: "Penis mu je veći od pola noge"
Daleki grad: Iznenadio ih je - o čemu želi razgovarati?
DALEKI GRAD
Daleki grad: Iznenadio ih je - o čemu želi razgovarati?
Pogledajte što donosi finale sezone serije "Daleki grad"!
DALEKI GRAD
Pogledajte što donosi finale sezone serije "Daleki grad"!
Daleki grad: Jasno joj je postavio uvjet - nema više prilike za nametanje svojih pravila
DALEKI GRAD
Jasno joj je postavio uvjet - nema više prilike za nametanje svojih pravila
Vila Desert Rose na otoku Pagu, Airbnb
Ima i bazen
100 metara od mora: Kuća na Pagu "usred ničega" u kojoj ćete se osjećati kao da ste sami na svijetu
Tjedni jelovnik proteinska jela od 1.9. do 7.9. 2025.
Tjedni jelovnik
7 božanstveno finih jela za svaki dan ovoga tjedna idealnih za one koji paze koliko jedu proteina
Dolina kitova: Mjesto na kojem su najveći morski sisavci u pijesak zbili - noge
Wādī al-Ḥītān
Dolina kitova: Najveće groblje kitova na svijetu nalazi se usred pustinje
Kako je Kinez iz San Francisca osmislio uređaj koji bi mogao postati popularniji od mobitela
Novi omiljeni gadget
Kako je Kinez iz San Francisca osmislio uređaj koji bi mogao postati popularniji od mobitela
Londonu od 5. rujna prijeti potpuni kaos – evo što očekuje milijune stanovnika i posjetitelja
Na rubu paralize
Londonu od 5. rujna prijeti potpuni kaos – evo što očekuje milijune stanovnika i posjetitelja
Ako radiš pet dana, gledaju te čudno. Ova država ima najkraći radni tjedan, a u vrhu su po bogatstvu i sreći djece
nije nemoguće
Ako radiš pet dana, gledaju te čudno. Ova država ima najkraći radni tjedan, a u vrhu su po bogatstvu i sreći djece
Vanna u predimenzioniranoj mini haljini modne kuće Ganni
SJAJNA JE
Vanni odlično stoji haljina koja je potpuno drugačija od kreacija koje najčešće nosi
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Street style: Kompleti sa zagrebačke špice
PRAKTIČNI I UDOBNI
Ovih 25 kompleta sa zagrebačke špice jasno pokazuje zašto su toliko popularni
Rodila Aleksandra Prijović
lijepa vijest
Rodila Aleksandra Prijović! Novorođenoj kćerkici dali su baš posebno ime
Tko je Ana Bekuta?
preko trnja do zvijezda
Tko je diva narodne glazbe koja stiže u Arenu Zagreb? Ime pod kojim sad nastupa nije joj pravo!
Naručili hranu, a dostavljačica im pred vratima priredila pravi šou
Jao...
Naručili hranu, a dostavljačica im pred vratima priredila pravi šou
 
