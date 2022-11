Sve je više dokaza da iranska policija koristi brutalna silovanja kao kaznu za prosvjednike u zatvorima. Jedan takav slučaj posebno je potresao svijet - riječ je o hrabroj 20-godišnjakinji Armiti Abbasi.

Otkako su zemlju počeli tresti prosvjedi, Iran je gotovo u potpunosti zabranio pristup novinarima sa Zapada. Medijima je zato teško provjeriti istinitost stravičnih optužbi na račun režima od strane korisnika društvenih mreža. Ipak, vijesti o opetovanim silovanjima koja se šire iz zemlje, nažalost se pokazuju istinitima.

Na granici s Irakom o tome svjedoče oni koji su uspjeli pobjeći iz zemlje. Jedna djevojka je za CNN ispričala kako su svi oblici seksualnih zlostavljanja u zatvorima postali uobičajena praksa. "Našli bi lijepu djevojku koja im se sviđa i odveli je u drugu prostoriju. Tamo bi je silovali," ispričala je.

Svjedočila je sceni u kojoj je maloljetni brat jedne djevojke zahtijevao da ga puste u sobu gdje su ispitivali njegovu sestru. Policajci su ga isprebijali pendrecima, nastavili su ga tuči dok je ležao na podu, a iz susjedne prostorije su se čuli krici njegove sestre. Osim žena, policajci su silovali i dječake, a neke su i snimali kako bi spriječili da o tome kasnije progovore. Ona je doživjela istu sudbinu, ali uspjela je pobjeći. Nisu sve bili te sreće.

Unatoč strahu, potreseni jezivom svjedočanstvom, liječnici iz grada Karaja progovorili su o slučaju Armite Abbasi. Ona je živjela uobičajenim životom 20-godšnjakinje do trenutka kada je vjerska policija ubila Mashu Amini. TikTok profil koji je do tada koristila za objavljivanje svojih mačaka postao je mjesto snažne političke kritike.

Za razliku od većine disidenata, nije se skrivala iza internetskog pseudonima zbog čega je uhićena nekih mjesec dana nakon početka prosvjeda. U policijskom izvješću stoji da je jedna od vođa pobune te da je u njenom stanu pronađeno 10 Molotovljevih koktela.

Nitko nije znao gdje je Abbasi dok 17. listopada nije hitno prevezena u lokalnu bolnicu. Glava joj je bila obrijana, tresla se, a medicinsko osoblje koje je bilo prisutno kad je dovedena progovorili su o užasu koji su osjetili kada su na njoj pronašli tragove brutalnog silovanja.

don’t forget about Armita Abbasi. she was taken by the islamic regimes forces and brutally raped repeatedly to the point she had to go to the hospital. the ir forces took her and didn’t let her be treated. no one knows where she is right now.#زن_زندگی_آزادی#WomanLifeFreedom pic.twitter.com/EfeGmvkRCZ