Stručnjak za Dnevnik Nove TV o razlozima zbog kojih se ne zna gdje je Dankino tijelo: "Ako se ovo ustanovi onda su osumnjičeni u vrlo lošoj situaciji"

Još nije pronađeno tijelo Danke Ilić nakon što cure jezivi detalji o mučnoj smrti djevojčice. Dvojica osumnjičenika priznala su da su djevojčicu udarili službenim automobilom, a onda ju je jedan od njih zadavio na zadnjem sjedištu. Potom su tijelo odbacili na deponij da bi ga dva dana kasnije prebacili na drugo mjesto koje zasad ne otkrivaju.

Je li djevojčica preživjela udar automobila te što će biti ako se tijelo ne pronađe, objasnio je za Dnevnik Nove TV sigurnosni stručnjak Darko Obradović.

Objasnio je možemo li bez obdukcije tijela znati da je Danka nakon udara automobila kobnog utorka još bila na životu.

"Ako ima materijalnih tragova koji upućuju da je ona bila živa u tom prtljažniku, onda to nije teško ustanoviti. To su materijalni tragovi i tjelesne izlučevine koje ostaju na tom mjestu, uključujući i druge predmete koji su posljedica života osobe u određenom trenutku i to je ono na temelju čega iznose zaključak da je bila živa, i sve to treba da potvrdi kemijska analiza", rekao je Obradović.

Ocijenio je da, ukoliko se potvrdi da su osumnjičenici u trenutku udara u djevojčicu bili pijani, za njih to stvara nepovoljnu situaciju.

"Ukoliko je to činjenica, to onda znači da su ovi pojedinci koji su osumnjičeni u vrlo nepovoljnoj situaciji. To onda otvara scenarij da se radi o teškom ubojstvu, a ne prometnoj nesreći. Imate već sad analize pravnika u Srbiji koji već sad razgraničavaju sve scenarije sa pravnog aspekta, da je došlo do sudara, da su zvali hitnu pomoć, da su bili pod utjecajem alkohola i svi ti scenariji predviđaju relativno blage kazne, a ovo predviđa drakonsku kaznu. I ono što nije jasno je obrazac mišljenja i taj zločinački proračun koji naziva kriminalistika, nije jasno što je diktiralo taj zločinački proračun da se odluče za najgori mogući scenarij od svega", rekao je.

Komentirao je i činjenicu što osumnjičena dvojica ne otkrivaju mjesto na kojemu je tijelo djevojčice.

"Pa oni se, ja pretpostavljam nadaju da će se nekim čudom nešto dogoditi i da će zbog odsustva tijela to povoljnije utjecati na njihove ishode", smatra Obradović.

Odgovorio je i na mogućnost što će biti ako se tijelo Danke Ilić ne pronađe.

"Za početak će u jednom trenutku nadležni organ proglasiti smrt ukoliko budu imali dovojno dokaza. I to je točka nakon koje osumnjičeni su dovedeni u vezu sa ubojstvom. Praksa je da dokle dok god postoji određeni prostor da se osoba smatra živom, ona će se smatrati živom. Odustvo tijela nije olakšavajuća okolnost ukoliko postoje materijalni dokazi. Za većinu ubojstava ne postoje zemni ostatci, ali postoje mikro tragovi DNK, koji potvrđuju scenarije ubistva, potvrđuju što se desilo, milimetarske kapljice krvi koji su se zadržali u okolnom prostoru i na temelju toga se potvrđuje ta hipoteza, a materijalni tragovi su najvažniji, svjedočenja su samo podrška onom što ste materijalizirali", pojasnio je stručnjak za sigurnost Darko Obradović za Dnevnik Nove TV.

