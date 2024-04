Pacijent umro u sanitetskom vozilu tijekom transporta iz Hrvatske u Njemačku, zbog jednog detalja brzo je pozvana policija

Tijekom sanitetskog prijevoza muškraca iz Hrvatske u Njemačku, točnije u München, odigrale su se dramatične scene. Pacijentu je pozlilo odmah nakon tunela Karavanke u austrijskoj pokrajini Koruškoj, a liječnik hitne pomoći koji je bio u pratnji pacijenta i nadzirao ga nije mogao ništa učiniti. Pozvana je austrijska hitna pomoć, no muškarac je bio mrtav prije nego što je stigao do bolnice u Villachu.

Zvuči tragično, ali zbog jedne okolnosti pozvana je policija. Slovenski liječnik, piše Heute koji se poziva na Kronen Zeitung, intenzivno je zaudarao na alkohol, a alkotest je pokazao 2,2 promila. No, to nije sve. Liječnik je, naime,vodilicu tubusa uveo pacijentu u jednjak umjesto u dušnik, stoji u kaznenoj prijavi.

Prema izvješću, pogrešan potez liječnika navodno nije uzrok smrti. Ipak, 34-godišnjeg liječnika čeka suđenje zbog optužbe za ugrožavanje fizičke sigurnosti. Kazna za to je zatvor u trajanju do tri mjeseca. U najgorem slučaju to može značiti i kraj karijere za mladog liječnika.