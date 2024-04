Načelnik policije o Dankinim ubojicama: "Oni o tome govore hladno, kao da su udavili mače". Otkrio i moguće razloge zašto kriju gdje je tijelo djevojčice

Načelnik Uprave kriminalističke policije Srbije Ninoslav Cmolić u detalje je opisao tijek istrage oko nestale Danke Ilić. Rekao je da je nakon dojave o nestanku policija izašla na teren, pregledala uži okoliš i prikupila informacije. Potom je pokrenut sustav ''Pronađi me'' i obavljen razgovor s majkom.

"Majka je bila odmah na licu mjesta, samo su se od nje mogle dobiti informacije, ali se trebalo biti na oprezu jer je žena u poodmakloj trudnoći", rekao je i nastavio kako su se zatim počele pregledavati kamere sa spornih cesta i lokacija te su zamijećena dva vozila koja su onuda prošla u sporno vrijeme.

"Ti su snimci jako loši, oni su privatni. Mi znamo marku, model i boju vozila, ali ne znamo registraciju niti znamo tko ih vozi. Doći do tih informacija zahtijeva vrijeme, u jednom danu smo uspjeli doći do osumnjičenih", rekao je.

Pročitajte i ovo Neizreciva tuga FOTO Dankini roditelji u Boru zapalili svijeću: Otac u suzama poljubio pa ostavio plišanog bijelog medvjedića

Nisu smjeli biti testirani

Potvrdio je da su obojica osumnjičenika i na poligrafskom testiranju bili u alkoholiziranom stanju iako u takvom stanju tome nisu smjeli biti podvrgnuti.

"Oni su bili u alkoholiziranom stanju, tada im nismo mjerili promile. Ali su imali zakašnjelu reakciju na određena pitanja. Bili su hladni, smijali se, sve negirali, nikako im se tako nešto nije moglo pripisati. Tada smo ih pustili, ali ih nismo isključili iz istrage. Znali smo da ljude pod opijatima ne možemo poligrafski testirati, ali malo je dijete u pitanju i ne može se čekati", rekao je.

"Roditelji su bili sigurni u snimku"

O snimci iz Beča, koja je bila tračak nade za roditelje i policiju, Cmolić je rekao kako su prvo snimku pokazali ocu.

Pročitajte i ovo Pozlilo mu je Pacijent umro u sanitetskom vozilu tijekom transporta iz Hrvatske u Njemačku, zbog jednog detalja brzo je pozvana policija

"On je rekao da je 99 posto siguran da je to Danka, ali da pitaju majku. Ona je bila 100 posto sigurna kad ju je vidjela", ispričao je Cmolić dodavši kako se pokazalo da to ipak nije bila djevojčica koju su tražili.

Kako je taj krak istrage izgubljen, dvojica sumnjivih ponovno su u četvrtak pozvani na poligraf.

"Zvali smo ih na retestiranje i ovog puta su bili trijezni, obojica. Poligrafisti su im postavljali konkretnija pitanja, s više detalja, jer smo imali više informacija. Obojica su pala na važnim pitanjima. Kad smo ih potom suočili s činjenicama, sve su priznali, jedan pa drugi", rekao je Cmolić dodajući kako im se priče podudaraju 90 posto, osim u nekoliko ključnih detalja.

"To nam govori da je dijete bilo živo kad su ga udarili automobilom. Ta kuća gdje je Danka bila je uvučena, oni su automobilom stali da obave nuždu na tom nekom prilazu, nije to dvorište, više neko šipražje. Obavili su što imaju i krenuli, i tu su najvjerojatnije udarili Danku. Suvozač diže dijete i stavlja ga otraga među alat. Dijete se budi, suvozač stavlja jednu ruku oko vrata, drugom začepljuje nos i usta i davi. To se vidi po GPS-u, malo idu, pa uspore, pa krenu. Takav način vožnje trajao je neke četiri minute", prepričao je Cmolić.

Rekao je kako su osumnjičenici ''čudne ličnost'' te da uopće ne pokazuju suosjećanje.

Pročitajte i ovo Slučaj se širi Brata osumnjičenog za ubojstvo odvela policija: "Čudna obitelj, piju kavu kao da se ništa nije dogodilo"

"Čudne su ličnosti, bez emocije"

"Govore o tome kao da su mače udavili. Nema emocije, nema racionalnog objašnjenja, hladnokrvno sve potvrđuju, oni su sasvim normalno nastavili funkcionirati, ići na posao i ostalo“, rekao je načelnik Cmolić za Informer.

Na pitanje zašto suvozač ne želi otkriti gdje je preselio Dankino tijelo Cmolić ima dva moguća odgovora.

"Ili je nešto gadno uradio s tim tijelom, ako je uradio to je nešto jako monstruozno. Ili ima blokadu pa ne može se sjetiti gdje je", kaže Cmolić.

Pročitajte i ovo Ogromna tuga u Srbiji FOTO Prizori koji trgaju srce: Stanovnici Bora opraštaju se od Danke, djeca ostavljala balone i igračke

"Mijenja lokacije, opiše nam mjesto, odemo tamo, nema tijela, i tako u krug. Do izražaja dolaze neki drugi dijelovi ličnosti koje kao da se mijenja. Obojica u nijednom trenutku nisu pokazali žaljenje. Sve što je moglo poći naopako u ovom slučaju pošlo je. Svačega smo se moje kolege i ja nagledali, ali s ovakvim nečim se još nismo susretali“, priznao je Cmolić.