Pogledajte što Kina gradi na umjetnom otoku: "Uzdiže se poput izlaska sunca na istoku"

Kina dodaje još jedan superlativ svom zrakoplovnom repertoaru - najveću svjetsku zračnu luku na umjetnom otoku.

Trenutno u izgradnji uz sjeveroistočnu obalu zemlje, Međunarodna zračna luka Dalian Jinzhou Bay obuhvatit će otok površine 20 četvornih kilometara s četiri piste i putničkim terminalom od 900.000 četvornih metara, prema izjavi zračne luke. Operatori planiraju godišnje opsluživati 80 milijuna putnika kroz 540.000 letova, a prvi dio trebao bi biti otvoren 2035. godine.

"Najveća offshore zračna luka u zemlji polako se uzdiže iznad razine mora poput izlaska sunca na istoku", stoji u objavi Međunarodne zračne luke Dalian Jinzhou Bay na kineskoj društvenoj platformi WeChat. Kad bude dovršena, postat će najveća zračna luka na umjetnom otoku na svijetu, nadmašivši Međunarodnu zračnu luku Hong Kong (HKG) i Japansku zračnu luku Kansai (KIX).

"Postojali su veliki izazovi u izgradnji," rekao je Li Xiang, glavni inženjer tvrtke Dalian Airport Construction and Development Co., Ltd., za lokalne državne medije u listopadu, "jer projekt ima složene geološke uvjete, teško je bušiti i zahtjevan je, sve to uz tijesan rok gradnje", javlja CNN Travel.

Dalian, grad s 7.5 milijuna stanovnika, već je dugo prometno središte zbog blizine Japana i Južne Koreje. Međunarodna zračna luka Dalian Zhoushuizi, koja u gradu djeluje gotovo jedno stoljeće, već je dostigla svoj maksimalni kapacitet i posljednjih je godina nekoliko puta proširena, prema izvještajima državnog lista Yicai.

Grad je započeo odabir lokacije i radove na demonstraciji nove zračne luke 2003. godine, ali prava izgradnja započela je tek prije nekoliko godina, prema lokalnim državnim medijima.

Nove zračne luke ključni su dio rasta kineske zrakoplovne industrije. Zemlja je na putu da prestigne Sjedinjene Američke Države i postane najveće tržište zračnog prometa na svijetu.

Druga zračna luka u Pekingu, Daxing (PKX), otvorena je s velikom pompom 1. listopada 2019., na 70. obljetnicu osnutka Narodne Republike Kine. Tada su kineski dužnosnici izjavili da će zemlji trebati 450 zračnih luka do 2035. godine kako bi pratila potražnju.

