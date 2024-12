"Dobar dan, čestitamo! Vi ste nas četiri milijunti putnik u Zagrebu", čestitalo je osoblje zračne luke Ani Vučić.

"Vidjeli smo 4 milijuna ovaj broj i prošlo mi je kroz glavu i rekla sam sinu vidi netko je taman prošao da smo došli ranije mogli smo i mi. Mislim da još uvijek nisam svjesna što mi se dogodilo, kako ste me iznenadili, nešto što ću do kraja života pamtiti", oduševljena je putnica zagrebačke zračne luke dr. Franjo Tuđman.



S dvije nove karte Ana Vučić će do Barcelone. Iako je na aerodromu špica sezone ljeti, očekuje se novi val gužvi.

"Očekujemo vrhunac za vrijeme Božića, no svakako očekujemo ukupno 4,2 - 4,3 milijuna putnika ove godine", kaže direktor zračne luke Nicolas Duthilleul.



Brojni strani gosti stigli su ciljano na Advent. Prema e-visitoru u Hrvatskoj je trenutačno oko 33 tisuće gostiju, uz domaće, najviše ih je iz Slovenije, Austrije, Italije i Njemačke.

"Jako je ugodno i lijepo. Parkovi su osvijetljeni i prekrasni. Odlično. Mislim da su cijene normlane, nisu previsoke", zadovoljna je Sabine iz Austrije.

"Predivan je grad. Baš nam je lijepo ovdje. Nikad nismo bili u Zagrebu prije. Lijepo provodimo vrijeme. Nije ništa jeftnije, poprilično slično onome što plaćamo kod kuće", rekle su Margot i Bridget iz Irske.

U Zagrebu je lani bilo 240 tisuća noćenja. Rezervacije se pune.



"Mjesta ima malo, vikendi su gotovo popunjeni, u našim smještajnim kapacitetima, pogotovo hotelskim, ali sigurno će se naći mjesta za svakog tko se odluči doći u Zagreb", poručuju iz Binenfelda.



Smještaj u Zagrebu, tijekom adventa kreće se od 150 pa sve iznad 200 eura po noćenju. Neki su na vrijeme ulovili dobru priliku.

"Jako smo dobro prošli, po noćenju 105 eura što je izrazito dobra cijena", zadovoljna je irska turistkinja.

"Otprilike za dva noćenja 120 eura. Da, mislim da je za dvije osobe u redu", smatra Paco iz Španjolske.

Samo u prošlom mjesecu ostvareno je 18% više dolazaka i noćenja nego lani, pa se očekuje dobar prosinac.

U Istri su turisti ovog vikenda uživali na suncu, u šetnji ili na biciklu bez gužvi.



"More je prekrasno. Nema turista, u ovom trenutku nema turista, ovo je najbolje vrijeme u godini za dolazak u Rovinj", smatra Didi iz Njemačke.



"Došli smo na preporuku i doista je predivno, jako ugodno. Čak i za mene Ukrajinku je jako toplo, nije uopće hladno", zadovoljna je Slava.

"Nešto smo potrošili za dručak, oko 26 eura na kave i sendviče. Mislim da nije skupo", ne smatra cijene alarmantnima ni Pao iz Španjolske.

I na dubrovačkom adventu strani gosti, ove godine grad je posjetilo više od milijun i 300 tisuća.

