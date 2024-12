Ustavni sud Južne Koreje započeo je sudski postupak za opoziv predsjednika Yoon Suk Yeola, koji je suspendiran zbog proglašenja vojnog zakona i dovođenja zemlje u politički kaos.

Zastupnici su prošle subote glasovali za opoziv Yoona, nakon što su njegovi postupci izazvali masovne prosvjede s pozivima da odstupi s dužnosti.

Sud sada ima vremena šest mjeseci da odluči hoće li smijeniti Yoona ili ga vratiti na dužnost.

Yoonova vladajuća Stranka moći naroda (PPP) suočava se s posljedicama ove situacije, a njezin vođa podnio je ostavku u ponedjeljak. Iako bi javna saslušanja u postupku opoziva mogla potrajati mjesecima, sud je pod pritiskom da brzo donese odluku i okonča političku neizvjesnost. Prosvjednici su obećali nastaviti s pozivima na Yoonovu smjenu tijekom sudskog procesa.

U prethodna dva slučaja u kojima se predsjedniku Južne Koreje sudilo za opoziv, sud je jednom poništio odluku, a drugi put je potvrdio.

Postavljalo se pitanje hoće li suđenje u Yoonovu slučaju uopće moći početi, budući da sud trenutno ima samo šest od devet sudaca. Trojica su nedavno otišla u mirovinu i još nisu zamijenjena.

No, sud je u ponedjeljak izjavio kako može voditi suđenje s postojećih šest sudaca te je zakazao preliminarno ročište za 27. prosinca.

Ako sud potvrdi opoziv u Yoonovu slučaju, zemlja će morati održati nove predsjedničke izbore u roku od 60 dana. U međuvremenu, premijer Han Duck-soo obnaša dužnost vršitelja dužnosti predsjednika.

Za sada se ne zna hoće li Yoon osobno svjedočiti tijekom sudskih saslušanja.

Ignorirao je poziv tužitelja u Seulu da se pojavi na ispitivanju u nedjelju, a očekuje se da će biti ponovno pozvan. Ako se ne odazove ovog tjedna, policija bi ga mogla uhititi.

Yoon je branio svoju odluku o proglašenju vojnog zakona te je, nakon opoziva, ponovno izjavio da će se boriti do kraja.

Nekoliko minuta nakon zasjedanja Ustavnog suda u ponedjeljak ujutro, vođa PPP-a Han Dong-hoon najavio je svoju ostavku. "Iskreno se ispričavam svim građanima koji pate zbog ove izvanredne situacije", rekao je Han na televizijskoj konferenciji za novinare.

Han se suočavao s rastućim pozivima na ostavku, posebno iz velike pro-Yoon frakcije u svojoj stranci, nakon predsjednikova opoziva, javlja BBC.

Han je u početku pokušao organizirati uredan odlazak za Yoona. No, nakon Yoonova prkosnog govora, Han je promijenio stav i pozvao na njegov opoziv, rekavši da je to jedini način da ga zaustavi. "Iako me boli pomisliti na moje slomljene pristaše, ne žalim zbog svoje odluke," rekao je Han, osvrćući se na svoj poziv za Yoonov opoziv.

