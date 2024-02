Selfie-predsjednik: Pet stvari koje bi bilo dobro znati o novom šefu friške NATO članice

Alexander Stubb trebao bi preuzeti dužnost predsjednika Finske početkom ožujka, nasljeđujući predsjednika Saulija Niinistöa koji je završio dva šestogodišnja mandata i nije imao pravo na reizbor.

Finski šef države bira se na šest godina, vodi vanjsku politiku u uskoj suradnji s vladom, a također je vrhovni zapovjednik oružanih snaga.

Stub, koji je bio kandidat Nacionalne koalicije - Kokoomus, zanimljiva je osoba, a Euronews je istaknuo pet ključnih stvari koje bi trebalo znati o novom šefu nordijske države, koja je nakon desetljeća vojne nesvrstanosti postala članica NATO-a.

Alexander Stubb - 3 Foto: Afp

1) Stubb dolazi iz liberalnog krila svoje stranke - on je za Europu, za jednakost u braku i otvoreni internacionalist. Prethodno je bio čelnik stranke, premijer i ministar vanjskih poslova, a bio je i zastupnik u Europskom parlamentu u Bruxellesu.

Tečno govori finski, švedski, engleski, francuski i njemački. Zagriženi je sportaš - Stubb je otišao na sveučilište u Americi uz stipendiju za golf. Može se da neće nedostajati fotografija novog finskog predsjednika u uskoj sportskoj odjeći od likre kako se natječe u Iron Man natjecanjima ili skijanju, iako će sada možda imati manje vremena za te aktivnosti.

2) Stubb kaže da želi biti predsjednik koji može ujediniti zemlju. To nije mala stvar kada njegova stranka vodi koalicijsku vladu s krajnje desničarskim Fincima i s obzirom na to da su mu podršku tijekom predsjedničke kampanje dale kontroverzne slavne osobe s homofobnim objavama i političari s osudama za kaznena djela povezana s rasizmom.

Jedna nedavna finska studija otkrila je da 40 posto Stubbovih pristaša ne bi glasovalo za njegova rivala - liberalnog člana Zelenih, bivšeg šefa diplomacije Pekku Haavistoa - jer je homoseksualac, dok je drugo istraživanje otkrilo da je 30 posto finskih glasača reklo da je prilikom glasanja razmotrilo seksualnost kandidata. Puno je toga što treba učiniti za ujedinjenje.

Pročitajte i ovo Sporna lista od 2 posto Popis zemalja koje su za Trumpa "delinkventi" i kojima bi uskratio vojnu pomoć - da može: Provjerite u kojoj situaciji je Hrvatska

3) Stubb se nikada nije sramio koristiti društvene mreže i poznat je po svojoj ljubavi prema selfiejima s pristašama - osobito onima slavnima.

''Za mene su društveni mediji oduvijek bili spontani kanal komunikacije'', napisao je Stubb na X-u, nekadašnjem Twitteru, u listopadu 2021.



''Sam upravljam svojim računom. Shvaćam rizike. Mnogo puta sam se opekao'' rekao je i dodao da je bolje koristiti društvene mreže za komunikaciju, unatoč rizicima, nego uopće ne komunicirati.

Stubbov tweet iz 2018. s njegovim "starim prijateljem i kolegom" Sergejem Lavrovom nije dobro ostario, a on se ispričao jer je rekao da su ljudi koji su htjeli blokirati rusko ulaganje u finsku nuklearnu elektranu bili rusofobi.

The world is a small place! Look who I bumped into in Minsk: my old friend and colleague, Sergey Lavrov. We might not agree on everything, but he is one of the most professional and experienced Foreign Ministers I have ever met. pic.twitter.com/4mZER5ww4U