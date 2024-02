Popis zemalja koje su za Trumpa "delinkventi" i kojima bi uskratio vojnu pomoć - da može: Provjerite u kojoj situaciji je Hrvatska

Govoreći na skupu u Conwayu u Južnoj Karolini, Donald Trump prisjetio se kako je kao predsjednik rekao jednom predsjedniku čija država je članica NATO-a da će uskratiti američku pomoć i "ohrabriti" Rusiju da radi što želi sa saveznicima koji ne doprinose dovoljno vojnoj potrošnji.

"Priznanje Donalda Trumpa da namjerava dati Putinu zeleno svjetlo za još rata i nasilja, nastaviti brutalni napad na slobodnu Ukrajinu i proširiti agresiju na narod Poljske i baltičkih država je grozno i opasno", rekao je američki predsjednik Joe Biden.

Prema službenim procjenama, broj zemalja članica NATO-a koje ispunjavaju ili premašuju cilj potrošnje saveza iznosi samo trećinu.

Which NATO countries are spending the 2% 'minimum'... and which nations are relying on US and UK to protect them? Graphic shows how a third of Europe is not 'paying its bills' https://t.co/1hjEmKIk5P