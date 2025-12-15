"Bojišnica je svuda oko nas, Rusija izvozi kaos": Procurili dijelovi govora prve žene na čelu britanskih špijuna

U javnost su procurili dijelovi govora nove šefice britanske obavještajne službe MI6, u kojem će upozoriti da je “prva crta bojišnice posvuda” i da se Ujedinjeno Kraljevstvo suočava s rastućim sigurnosnim prijetnjama.

Blaise Metreweli, kodnog imena "C", postala je prva žena na čelu Tajne obavještajne službe u 116-godišnjoj povijesti organizacije kada je ove jeseni stupila na dužnost. Jedina je javno imenovana članica tajne organizacije.

U govoru u sjedištu MI6 u Londonu Metreweli će govoriti o sve većem broju prijetnji za UK, među kojima su tehnološki razvoj, širenje dezinformacija i terorizam.

Posebno će istaknuti Rusiju, koju će opisati kao "agresivnu, ekspanzionističku i revizionističku" državu, te upozoriti na njezino djelovanje na međunarodnoj sceni, izvještava CNN. "Izvoz kaosa dio je ruskog načina djelovanja u međunarodnim odnosima i trebamo biti spremni da se to nastavi sve dok Putin ne promijeni svoju računicu", poručit će.

Sigurnosni stručnjaci navode da Rusija vodi hibridni rat protiv zapadnih saveznika Ukrajine od početka rata. U Velikoj Britaniji zabilježeni su i napadi na tvornice povezane s Ukrajinom za koje policija sumnjiči ruske operativce.

U drugim dijelovima Europe zabilježeni su incidenti s dronovima u blizini zračnih luka, povrede NATO-ova zračnog prostora u Poljskoj i Rumunjskoj te oštećenja podmorskih kabela u Baltičkom moru. Rusija nije preuzela odgovornost za te događaje.

Metreweli će naglasiti i važnost tehnologije u obavještajnom radu. Ranije je vodila timove za tehnologiju i inovacije unutar MI6, poznate javnosti kroz lik "Q" iz filmova o Jamesu Bondu.

"Moramo se jednako dobro snalaziti u programiranju kao i u radu s ljudskim izvorima, te biti jednako vješti u Pythonu kao i u stranim jezicima", reći će. Na kraju govora istaknut će ulogu ljudi u zaštiti nacionalne sigurnosti.

"Ključ nije samo u tehnologiji, nego u tome kako je koristimo. Naša sigurnost i budućnost ovise o tim odlukama", poručit će. U govoru će pozvati i na "ponovno otkrivanje zajedničke humanosti" u sve opasnijem svijetu.

"Nije presudno što možemo učiniti, nego što odlučimo učiniti. Te su odluke i ranije oblikovale svijet, a oblikovat će ga i ubuduće", reći će.

Ona će održati svoj prvi javni govor tjedan dana nakon obraćanja britanske ministrice Yvette Cooper, koja je upozorila na prijetnju informacijskog ratovanja. Vlada je, kako je rekla, sankcionirala brojne pojedince i organizacije uključene u “rusko informacijsko ratovanje”, kao i dvije kineske tvrtke zbog "širokih kibernetičkih napada" na UK i saveznike.

MI6 je ranije ove godine pokrenuo internetski portal Silent Courier, namijenjen potencijalnim doušnicima. Putem tog sustava korisnici mogu anonimno slati informacije britanskim obavještajnim službama s bilo kojeg mjesta u svijetu.

Portal je pokrenut nakon što je bivši šef MI6 Richard Moore 2023. godine javno pozvao ruske građane da surađuju s britanskim obavještajcima.