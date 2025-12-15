Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Poslala upozorenje

"Bojišnica je svuda oko nas, Rusija izvozi kaos": Procurili dijelovi govora prve žene na čelu britanskih špijuna

Piše I. B., 15. prosinca 2025. @ 07:23 komentari
Blaise Metreweli
Blaise Metreweli Foto: Afp
Blaise Metreweli, kodnog imena "C" prva je žena na čelu tajne obavještajne službe MI6 u 116-godišnjoj povijesti organizacije.
Najčitanije
  1. Policija, ilustracija
    napao i službenike

    Strava u Međimurju: Žena zvala policiju jer ju brat zlostavlja, umro tijekom intervencije
  2. Femicid u Zagorju - 2 0:51 4
    tragedija u Zagorju

    Ubijena žena i njezin suprug više puta prijavljivani zbog nasilja u obitelji: Iz kuće odvedeno četvero djece
  3. Poziv: Obitelj Posavec - 3 10:14 13
    Poziv Domagoja Mikića

    Obitelj iz Podravine jedva spaja kraj s krajem, oni trebaju našu pomoć: "Iako su djeca, razumiju to. To mi najteže pada..."
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Napadači na plažu Bondi povezani s ISIL-om?
CURE NOVI DETALJI
Otac i sin koji su ubili 15 ljudi povezani s ISIL-om? Objavljeno što su im istražitelji pronašli u automobilu
Šefica MI6: "Bojišnica je posvuda oko nas"
Poslala upozorenje
"Bojišnica je svuda oko nas, Rusija izvozi kaos": Procurili dijelovi govora prve žene na čelu britanskih špijuna
Kast pobijedio na predsjedničkim izborima u Čileu
Izbori u Čileu
Još jedna zemlja oštro skrenula udesno: Trijumf desnice - do jučer su ga smatrali ekstremnim, a sada je postao predsjednik
Bez pitke vode u glavnom gradu: "Na štakama hodam na zdenac po vodu. Da ima imalo srama..."
Obećan početak radova
Bez pitke vode u glavnom gradu: "Na štakama hodam na zdenac, da on ima imalo srama..."
Iz Libije stigao na Hitnu u Ploče: "Ima more, ima Neretva, ljudi su fini - to je motivacija!"
Kompletirao tim
Iz daleke zemlje stigao na Hitnu u Ploče: "Ima more, ima Neretva, ljudi su fini - to je motivacija!"
Hrstić o pojavi gube: Nije bilo zataškavanja
Opasna bolest
Ministrica nakon pojave gube u Hrvatskoj: "Nije bilo zataškavanja"
Strava u Međimurju: Žena zvala policiju jer ju brat zlostavlja, umro je tijekom njihove intervencije
napao i službenike
Strava u Međimurju: Žena zvala policiju jer ju brat zlostavlja, umro tijekom intervencije
POZIV Obitelj iz Podravine jedva spaja kraj s krajem, oni trebaju našu pomoć: "Iako su djeca, razumiju to. To mi najteže pada..."
Poziv Domagoja Mikića
Obitelj iz Podravine jedva spaja kraj s krajem, oni trebaju našu pomoć: "Iako su djeca, razumiju to. To mi najteže pada..."
Ubijena žena i njezin suprug više puta prijavljivani zbog nasilja u obitelji: "Bili su u tretmanu, a kada smo zaključili da je došlo do poboljšanja..."
tragedija u Zagorju
Ubijena žena i njezin suprug više puta prijavljivani zbog nasilja u obitelji: Iz kuće odvedeno četvero djece
Porastao broj poginulih na plaži Bondi, počinitelji otac i sin
masakr u Australiji
Raste broj poginulih na plaži Bondi, među žrtvama i dijete: Napadači su otac i sin, policija objavila detalje
Novi zakon EU-a otežat će skrivanje dohodaka i imovine
Novi zakon EU-a
Svima koji žive u Hrvatskoj od danas će biti teže skrivati važan podatak
Petorica privedena zbog sumnje da su planirali napad na njemački božićni sajam
SUMNJA SE I NA MOTIV
Razotkrivena petorica koja su planirala napad na božićni sajam: "Treba ubiti i ozlijediti što više ljudi"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Strava u Međimurju: Žena zvala policiju jer ju brat zlostavlja, umro je tijekom njihove intervencije
napao i službenike
Strava u Međimurju: Žena zvala policiju jer ju brat zlostavlja, umro tijekom intervencije
Ubijena žena i njezin suprug više puta prijavljivani zbog nasilja u obitelji: "Bili su u tretmanu, a kada smo zaključili da je došlo do poboljšanja..."
tragedija u Zagorju
Ubijena žena i njezin suprug više puta prijavljivani zbog nasilja u obitelji: Iz kuće odvedeno četvero djece
POZIV Obitelj iz Podravine jedva spaja kraj s krajem, oni trebaju našu pomoć: "Iako su djeca, razumiju to. To mi najteže pada..."
Poziv Domagoja Mikića
Obitelj iz Podravine jedva spaja kraj s krajem, oni trebaju našu pomoć: "Iako su djeca, razumiju to. To mi najteže pada..."
show
Marijan Kustić i Nika Perenčević potvrdili vezu?
bili u društvu Dalića
Više ne skrivaju vezu? Predsjednik HNS-a i jedna od najbogatijih Hrvatica snimljeni zajedno na koncertu!
Nicolas Ypil u polufinalu showa Supertalent
suza suzu stiže
Pet godina živi daleko od svoje obitelji, ekipa Supertalenta priredila mu je iznenađenje koje nikad neće zaboraviti!
Antonela Srna snimljena na zagrebačkoj špici
snimljena na cvjetnom
Tko je ova prekrasna brineta? Njezinog slavnog strica i brata svi znamo
zdravlje
KOPB simptomi: 8 upozorenja koja nikako ne smijete zanemariti
Među 10 je najčešćih uzroka smrti
KOPB simptomi: 8 upozorenja koja nikako ne smijete zanemariti
Ovo je jedina kombinacija koja dokazano topi najopasniju masnoću u tijelu!
Visceralna mast
Ovo je jedina kombinacija koja dokazano topi najopasniju masnoću u tijelu!
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Za očuvanje mišićne i koštane snage
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
zabava
Pogledao kroz prozor na zgradi, a ono što je vidio morao je podijeliti s drugima
Zanimljivo
Pogledao kroz prozor na zgradi, a ono što je vidio morao je podijeliti s drugima
Neobičan posjetitelj zgrozio kupce trgovine! Pogledajte tko se sakrio među peciva
Pronađite uljeza
Neobičan posjetitelj zgrozio kupce trgovine! Pogledajte tko se sakrio među peciva
Haker otkrio kako do vaših podataka može doći pomoću samo jednog kabla, a nikada to ne biste posumnjali
Bolje biti oprezan!
Haker otkrio kako do vaših podataka može doći pomoću samo jednog kabla, a nikada to ne biste posumnjali
tech
Appleovi uređaji i Googleov Chrome na udaru hakera: Svi korisnici odmah trebaju nadograditi softver
Najopasnija vrsta propusta
Appleovi uređaji i Googleov Chrome na udaru hakera: Svi korisnici trebaju odmah napraviti ovu stvar
Otkriće NASA-e: Zemlja ovo u 100 godina nije doživjela, dogodit će se uskoro
Jedinstven događaj
Otkriće NASA-e: Zemlja ovo u 100 godina nije doživjela, dogodit će se uskoro
Američka vojska će se za veću ubojitost na bojištu oslanjati na umjetnu inteligenciju, a Googleov Gemini je prvi u redu
AI će odlučivati o životima?
Američka vojska će se za veću ubojitost na bojištu oslanjati na umjetnu inteligenciju, a Googleov Gemini je prvi u redu
sport
Joško Jeličić: "Uz dužno poštovanje Fruku, Jagušiću i nekadašnjem Livaji, Bennacer je druga kategorija..."
Naklonio se
Jeličić: "Uz dužno poštovanje Fruku, Jagušiću i nekadašnjem Livaji, on je druga kategorija..."
Drama uoči utakmice: Gorjeli automobili i skuteri, policajci ozlijeđeni, ispaljeni i suzavci
Ogromni neredi
FOTO Drama uoči utakmice: Gorjeli automobili, policajci ozlijeđeni, ispaljeno više suzavaca
Bruno Petković donio bod Kocaelisporu pogotkom u 93. minuti
Majstoreee!
VIDEO Bruno Petković je klasa: Obranu poslao u prazno i zabio u 93. minuti za spas!
tv
Supertalent: Polufinalni nastup u dvanaestoj sezoni Supertalenta - Nicolas Ypil
ČISTA EMOCIJA!
Svjedok mu je cijela Hrvatska da je Nicolas nova glazbena zvijezda!
Supertalent: Poznati svi finalisti 12. sezone Supertalenta!
ARENA ZAGREB IH ČEKA!
Poznati svi finalisti 12. sezone Supertalenta!
MasterChef: Iza Stjepana je zanimljiv i neobičan put do kuhinje! "Ne znam koliko ljudi zna, ali..."
KAKVA PRIČA!
Iza Stjepana je zanimljiv i neobičan put do kuhinje! "Ne znam koliko ljudi zna, ali..."
putovanja
Skriveni zimski raj na 2 i pol sata od Zagreba koji turisti još uvijek nisu otkrili
Za vikend-izlet
Skriveni zimski raj na manje od dva sata od granice koji turisti još uvijek nisu otkrili
10 pogrešaka koje Nijemci ne opraštaju: Pravila ponašanja na autocesti, u liftu, trgovinama...
Neke su i protuzakonite
10 pogrešaka koje Nijemci ne opraštaju: Pravila ponašanja na autocesti, u liftu, trgovinama...
Podlijevati ili ne? Trik za savršeno pečenu puricu bez straha od presušenog mesa
S hrskavom kožicom
Podlijevati ili ne? Trik za savršeno pečenu puricu bez straha od presušenog mesa
novac
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Slovenac hakirao ruter i putem YouTubea dobio gotovo milijun eura
uspjeh iz susjedstva
Slovenac hakirao ruter i putem YouTubea dobio gotovo milijun eura
Rimac Technology s partnerima razvija novu generaciju baterija. Prva primjena u Bugattiju?
stvaraju budućnost
Rimac Technology s partnerima razvija novu generaciju baterija. Prva primjena u Bugattiju?
lifestyle
Zagreb špica: Klasične crne čizme u street style izdanju
KOMBINACIJA ZA PETICU
Čizme ljepotice iz Zagreba možda nisu hit, ali ni jedan trend ne može im ništa
Recept za šubare ili ruske kape s kokosom i čokoladom
FINI I SOČNI
Recept za šubare: Kremasti blagdanski kolačići s kokosom i čokoladom
Sonja Jandroković u cipelama s leopardovim uzorkom
BAŠ SU EFEKTNE
Sonja Jandroković u cipelama koje najavljuju odvažan zimski trend
sve
Joško Jeličić: "Uz dužno poštovanje Fruku, Jagušiću i nekadašnjem Livaji, Bennacer je druga kategorija..."
Naklonio se
Jeličić: "Uz dužno poštovanje Fruku, Jagušiću i nekadašnjem Livaji, on je druga kategorija..."
Drama uoči utakmice: Gorjeli automobili i skuteri, policajci ozlijeđeni, ispaljeni i suzavci
Ogromni neredi
FOTO Drama uoči utakmice: Gorjeli automobili, policajci ozlijeđeni, ispaljeno više suzavaca
Marijan Kustić i Nika Perenčević potvrdili vezu?
bili u društvu Dalića
Više ne skrivaju vezu? Predsjednik HNS-a i jedna od najbogatijih Hrvatica snimljeni zajedno na koncertu!
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene