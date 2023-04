Dvojica Rusa koja tvrde da su bivši zapovjednici grupe Wagner rekla su aktivistima za ljudska prava da su ubijala djecu i civile dok su ratovala u Ukrajini. Tvrdnje su iznesene u videointervjuima s organizacijom za ljudska prava Gulagu.net.

U videointervjuima objavljenim na internetu bivši ruski osuđenici Azamat Uldarov i Aleksej Savičev, obojica pomilovana predsjedničkim dekretima prošle godine, opisali su svoje postupke u Ukrajini tijekom ruske invazije.

Vijest su prenijeli CNN i drugi mediji na zapadu, istaknuvši kako ne mogu neovisno potvrditi njihove tvrdnje ili identitete. Međutim, ruski kazneni dokumenti pokazuju da su muškarci pušteni na slobodu uz predsjedničko pomilovanje u rujnu i kolovozu 2022.

Uldarov, za kojeg se čini da je tijekom intervjua pijan, opisuje kako je pucao i ubio petogodišnju ili šestogodišnju djevojčicu. "To je bila odluka uprave. Nisam smio nikoga živog pustiti jer je moja zapovijed bila da ubijem sve što mi se nađe na putu", ispričao je.

"Želim da Rusija i druge nacije znaju istinu. Ne želim rat i krvoproliće. Vidite da u ovoj ruci držim cigaretu. Slijedio sam naredbe i ovom rukom ubijao djecu", rekao je Uldarov opisujući svoju motivaciju za intervju. "Postoji nadređeni nad svim zapovjednicima - to je Prigožin, koji nam je rekao da ne dopustimo da itko izađe odande i da se sve uništi", dodao je.

