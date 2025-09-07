Važno upozorenje: "Rizik od nuklearnog sukoba danas je veći nego u prošlosti"

Čelnik Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Rafael Grossi upozorio je da bi u svijetu moglo biti do 25 zemalja s nuklearnim oružjem.

"Bez želje za širenjem panike", rekao je Grossi talijanskom dnevnom listu La Repubblica u članku objavljenom u nedjelju, rizik od nuklearnog sukoba danas je veći nego u prošlosti.

Grossi je sugerirao da bi u jednom trenutku 20 do 25 zemalja moglo imati nuklearno oružje, premda nije precizirao vremenski okvir. Trenutno postoji devet nuklearnih sila, prema mišljenju nekoliko stručnjaka.

"Proces razoružanja ili kontroliranog smanjenja nuklearnih arsenala je stao", rekao je čelnik IAEA-e.

"Oni koji posjeduju nuklearno oružje proizvode ga sve više, uključujući Kinu", dodao je.

Također je napomenuo da se sve češće ležerno govori o taktičkim nuklearnim napadima, što je opisao kao zabrinjavajuće.

Grossi je rekao da je zabrinut što su čelnici nekoliko zemalja najavili namjeru nabave nuklearnog oružja.

Na pitanje da imenuje o kojim se zemljama radi, Grossi je rekao: "Kao direktor IAEA-e, ne mogu reći. To su važne zemlje u Aziji, Maloj Aziji i Perzijskom zaljevu. Svijet s 20 do 25 nuklearno naoružanih država nepredvidiv je i opasan."

Devet nuklearno naoružanih država uključuje pet stalnih članica Vijeća sigurnosti UN-a - Sjedinjene Američke Države, Rusiju, Ujedinjeno Kraljevstvo, Francusku i Kinu - kao i Indiju, Pakistan, Sjevernu Koreju i Izrael, prema izvješću Stockholmskog međunarodnog instituta za istraživanje mira (SIPRI) i informacijama Međunarodne kampanje za ukidanje nuklearnog oružja (ICAN).

Procjenjuje se da zajedno posjeduju otprilike 12.000 komada nuklearnog oružja, od kojih Rusija i Sjedinjene Američke Države imaju oko 10.700.