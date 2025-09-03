Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
DEMONSTRACIJA SNAGE

Veliki tehonološki iskorak Kine predstavljen na paradi: Laseri, "ubojica Guama" i dronovi za zrak, kopno i more

Piše D. Z., 03. rujna 2025. @ 10:36 komentari
Kineska raketna artilerija
Kineska raketna artilerija Foto: Afp
Vojnim planerima SJedinjenih američkih država ostaje jedino utjeha da mnogi ovi sustavi zvuče sjajno na papiru, jer nisu testirani na terenu i u borbi.
Najčitanije
  1. Severina Vučković
    ANDREJEVI APOLOGETI

    Severinin govor o Plenkoviću uzburkao koaliciju: "Ona je pjevačica i nek' se drži pjevanja!"
  2. Natalija Nagovitsina
    UKLETA EKSPEDICIJA

    Pomoć nije stigla: Ostavljena je na planini, a on je umro očajnički je pokušavajući spasiti
  3. Ilustracija
    Pripreme

    Ova europska sila naredila bolnicama da se pripreme za rat u Europi: Poznat i datum do kad sve treba biti spremno
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Potencijalna nasljednica Kim Jong Una debitirala na međunarodnoj sceni u Kini
buduća nasljednica?
FOTO Zloglasni diktator prvi put poveo misterioznu kćer (13) na inozemno putovanje: Svi se pitaju samo jedno
Stravičan rasplet potrage u Slavoniji: Žena pronađena mrtva u vlastitoj kući
pretres kuće
Horor u Slavoniji! Nestala je početkom kolovoza, a sada je pronađena raskomadana u septičkoj jami?
Hipersonični projektili i “ubojica Guama”: Pekingu nova generacija strateškog oružja
DEMONSTRACIJA SNAGE
Veliki tehonološki iskorak Kine predstavljen na paradi: Laseri, "ubojica Guama" i dronovi za zrak, kopno i more
Pored puta pronađeno tijelo biciklista: Polcija pokrenula veliku potragu
U pritvoru je
Policija otkrila tko je vozač koji je usmrtio biciklista i pobjegao: Tijelo završilo u polju kukuruza
Trump se oglasio na Truth Socialu oko velike parade u Pekingu
KRITIZIRAO IH
Trump iznenadio porukom Putinu i Kimu: "Dok kuju zavjeru protiv SAD-a..."
Kim Jong Un rukovao se s predsjednikom južnokorejskog parlamenta
I to se dogodilo...
Ovaj trenutak uoči vojne parade u Kini privukao je pažnju cijelog svijeta
Koalicija: "Severina neka pjeva", SDP: "Treba više žena poput nje u politici"
ANDREJEVI APOLOGETI
Severinin govor o Plenkoviću uzburkao koaliciju: "Ona je pjevačica i nek' se drži pjevanja!"
Umrla ruska planinarka koja je sa slomljenom nogom zapela na planini u Kirgistanu
UKLETA EKSPEDICIJA
Pomoć nije stigla: Ostavljena je na planini, a on je umro očajnički je pokušavajući spasiti
Ova europska sila naredila bolnicama da se pripreme za rat u Europi: Poznat i datum do kad sve treba biti spremno
Pripreme
Ova europska sila naredila bolnicama da se pripreme za rat u Europi: Poznat i datum do kad sve treba biti spremno
Poljska aktivirala vojne zrakoplove zbog ruskog zračne napade na zapadnu Ukrajinu
zaštita zračnog prostora
Alarm u NATO članici: "Digli smo borbene avione, zemaljski sustavi u najvišem su stupnju pripravnosti"
S novom školskom godinom počinje i modularna nastava za učenike strukovnih škola
više prakse, manje "bubanja"
Velika promjena u školama: Prvi put uvodi se ovakva nastava, mnogi su zabrinuti
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević o aktualnim temama
Dugo čekana realizacija
Od prve najave prošlo je 20 godina, napokon se otvara: Jedan je od najvećih u Zagrebu
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Koalicija: "Severina neka pjeva", SDP: "Treba više žena poput nje u politici"
ANDREJEVI APOLOGETI
Severinin govor o Plenkoviću uzburkao koaliciju: "Ona je pjevačica i nek' se drži pjevanja!"
Umrla ruska planinarka koja je sa slomljenom nogom zapela na planini u Kirgistanu
UKLETA EKSPEDICIJA
Pomoć nije stigla: Ostavljena je na planini, a on je umro očajnički je pokušavajući spasiti
Ova europska sila naredila bolnicama da se pripreme za rat u Europi: Poznat i datum do kad sve treba biti spremno
Pripreme
Ova europska sila naredila bolnicama da se pripreme za rat u Europi: Poznat i datum do kad sve treba biti spremno
show
Dean i Dan Caten na Mykonosu
nerazdvojna braća
Tko su isklesani blizanci kojima nitko ne bi dao godine koje imaju?
Šime Elez je pun dojmova nakon motorističke avanture
''još nisam svjestan...''
Splićanin Šime nakon povratka s avanture života reagirao na pitanje o Maji Šuput
Mateo Maraš okrenuo je novu životnu stranicu, a njegova djevojka mu je najveća podrška
okrenuo je novu stranicu
Naš mladi rukometaš zapeo je za oko mnogim ženama, no njegovo srce ipak je osvojila prelijepa Leona
zdravlje
Iznenađujući znakovi da možda imate rak pluća
Signal da posjetite liječnika
Iznenađujući znakovi da možda imate rak pluća
4 opasne nuspojave popularnih “čišćenja od parazita” koje nitko ne spominje
Stručnjaci upozoravaju
4 opasne nuspojave popularnih “čišćenja od parazita” koje nitko ne spominje
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
zabava
Naručili hranu, a dostavljačica im pred vratima priredila pravi šou
Jao...
Naručili hranu, a dostavljačica im pred vratima priredila pravi šou
Dječak s harmonikom napravio pravi šou: Zapjevao poznati hit, a publika ga je pošteno nagradila
Morate vidjeti ovaj trenutak!
Dječak s harmonikom napravio pravi šou: Zapjevao poznati hit, a publika ga je pošteno nagradila
Slovenska registracija nasmijala vozače: "Ovaj je dosad najjači!"
LOL
Slovenska registracija nasmijala vozače: "Ovaj je dosad najjači!"
tech
Zabrinjavajući rezultati istraživanja: Poznati pesticid povezan je s raširenim abnormalnostima mozga kod djece
Trajni poremećaji
Zabrinjavajući rezultati istraživanja: Poznati pesticid povezan je s raširenim abnormalnostima mozga kod djece
Ova tehnologija u automobilima spašava živote, no mnogi je vozači - deaktiviraju
Kako to?!
Ova tehnologija u automobilima spašava živote, no mnogi je vozači - deaktiviraju
Njegovo mišljenje treba poslušati: Zbog AI-a ljudi bi u budućnosti mogli raditi još više
Objasnio i zašto
Njegovo mišljenje treba poslušati: Zbog AI-a ljudi bi u budućnosti mogli raditi još više
sport
Iznio šokantne priče o Sergiju Ramosu i potresao Španjolsku: "Nema nova, spaja kraj s krajem"
što se događa?
Iznio šokantne priče o Sergiju Ramosu i potresao Španjolsku: "Nema novca, spaja kraj s krajem"
Otkriven uzrok smrti srpske sportašice Nede Davidović
Svi su potreseni
Otkriven uzrok smrti srpske sportašice (29): Nakon poroda požalila se na jake bolove...
Umro bivši igrač Dinama Miljenko Puljčan (80)
Član sjajne generacije
Umro bivši igrač Dinama: Bio drugi najveći talent Jugoslavije, odmah iza Džajića
tv
Pogledajte što donosi finale sezone serije "Daleki grad"!
DALEKI GRAD
Pogledajte što donosi finale sezone serije "Daleki grad"!
Daleki grad: Jasno joj je postavio uvjet - nema više prilike za nametanje svojih pravila
DALEKI GRAD
Jasno joj je postavio uvjet - nema više prilike za nametanje svojih pravila
Daleki grad: Nadomak su istini - hoće li je napokon saznati?
DALEKI GRAD
Daleki grad: Nadomak su istini - hoće li je napokon saznati?
putovanja
Vila Desert Rose na otoku Pagu, Airbnb
Ima i bazen
100 metara od mora: Kuća na Pagu "usred ničega" u kojoj ćete se osjećati kao da ste sami na svijetu
Tjedni jelovnik proteinska jela od 1.9. do 7.9. 2025.
Tjedni jelovnik
7 božanstveno finih jela za svaki dan ovoga tjedna idealnih za one koji paze koliko jedu proteina
Oystra stambeni kompleks na umjetnom otoku Al Marjan
A pogled tek?!
Čudo na Al Marjanu: Gradi se neobična stambena zgrada za one dubljeg džepa
novac
Londonu od 5. rujna prijeti potpuni kaos – evo što očekuje milijune stanovnika i posjetitelja
Na rubu paralize
Londonu od 5. rujna prijeti potpuni kaos – evo što očekuje milijune stanovnika i posjetitelja
Ako radiš pet dana, gledaju te čudno. Ova država ima najkraći radni tjedan, a u vrhu su po bogatstvu i sreći djece
nije nemoguće
Ako radiš pet dana, gledaju te čudno. Ova država ima najkraći radni tjedan, a u vrhu su po bogatstvu i sreći djece
Kako je Kinez iz San Francisca osmislio uređaj koji bi mogao postati popularniji od mobitela
Novi omiljeni gadget
Kako je Kinez iz San Francisca osmislio uređaj koji bi mogao postati popularniji od mobitela
lifestyle
Recept za burekčiće
Obožavamo ih!
Recept za pitice sa sirom koje najbolje pašu uz čašu jogurta, nema tko ih ne voli
Izdanje Jadranke Sloković za sud sastavljeno od modnih klasika
IZDANJE ZA SUD
Jasno nam je zašto žene diljem svijeta sanjaju o torbi Jadranke Sloković, a štikle su - bombončić!
Najpopularniji modeli haljina za jesen 2025.
VELIKI TRENDOVI
Novi modeli haljina koji će vladati ove jeseni, već su hit u trgovinama
sve
Vila Desert Rose na otoku Pagu, Airbnb
Ima i bazen
100 metara od mora: Kuća na Pagu "usred ničega" u kojoj ćete se osjećati kao da ste sami na svijetu
Dean i Dan Caten na Mykonosu
nerazdvojna braća
Tko su isklesani blizanci kojima nitko ne bi dao godine koje imaju?
Naručili hranu, a dostavljačica im pred vratima priredila pravi šou
Jao...
Naručili hranu, a dostavljačica im pred vratima priredila pravi šou
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene