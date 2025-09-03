Veliki tehonološki iskorak Kine predstavljen na paradi: Laseri, "ubojica Guama" i dronovi za zrak, kopno i more

Kineski predsjednik Xi Jinping nadgledao je u srijedu masovnu vojnu paradu u središtu Pekinga u povodu 80. obljetnice završetka Drugog svjetskog rata.

Evo nekih od oružja koje je Kineska Narodnooslobodilačka vojska (PLA) po prvi put javno izložila pokazujući svoju rastuću snagu i sposobnost projiciranja moći daleko od obala zemlje.

Rakete

Kina je predstavila rakete sposobne za nuklearno oružje koje se mogu lansirati istovremeno s mora, kopna i zraka, što je prvi put da je pokazala svoju "trijadu" nuklearnih sposobnosti.

To je uključivalo zračnu raketu dugog dometa Jinglei-1, interkontinentalnu raketu Julang-3 lansiranu s podmornice i interkontinentalne rakete Dongfeng-61 (DF-61) i Dongfeng-31 s kopna - oružje koje je kineski strateški "as" za zaštitu suvereniteta i dostojanstva zemlje, izvijestili su kineski državni mediji.

Dongfeng-61 je platforma s raketom dizajniranom za ulazak u djelomičnu orbitu i isporuku hipersoničnog oružja.

DF-61, interkontinentalni balistički projektil Foto: Afp

Ono što ga čini zanimljivim jest to što je riječ o projektilu namijenjenom za cestovnu upotrebu, a jedna od ključnih prednosti je njegova agilnost. Uparen s transportno-montažnim lanserom (TEL), može se lako sakriti, napuniti gorivom i relativno brzo rasporediti.

Također se može lansirati s raznih lokacija - što znači da će neprijatelja držati u neizvjesnosti.

Dongfeng-5C (DF-5C) prikazan u srijedu najnovija je verzija raketnog programa koji je Kina započela 1970-ih. Raketa je na tekuće gorivo i sposobna je ispaliti više neovisnih bojevih glava na jednu metu, a u stanju je dosegnuti kontinentalni dio SAD-a.

DF-17, balistički projektil srednjeg dometa Foto: Afp

Na paradi su bile prikazane hipersonične protubrodske rakete koje je Kina prethodno testirala protiv maketa američkih nosača zrakoplova. Među njima su bile Yingji-19, Yingji-17 i Yingji-20.

YJ-15, antibrodski hipersonični projektil Foto: Afp

Među ostalim predstavljenim projektilima bile su krstareće projektile - Changjian-20A, Yingji-18C, Changjian-1000 - i druge hipersonične projektile Yingji-21, Dongfeng-17 i Dongfeng-26D za koje su kineski državni mediji rekli da su opremljeni "borbenim sposobnostima u svim vremenskim uvjetima".

YJ-19, kineski hipersonični projektil Foto: Afp

Dongfeng (DF)-26D zovu i "ubujicom Guama", koji je najvažnija američka baza pacifičkog obrambenog prstena koji služi obuzdavanju Kine.

Riječ je o raketi srednjeg dometa koja bi, teoretski, mogla uništiti zrakoplovnu jurišnu skupinu - ili američke baze - u Pacifiku.

DF-26D, kineski balistički projektil Foto: Afp

Njegov nadimak odnosi se na američki teritorij Guam na kojem se nalaze ključne vojne baze i služio bi kao odskočna daska za američke vojne operacije na Pacifiku u slučaju sukoba s Kinom.

Navodi se da je DF-26D dovoljno okretan da izbjegne američke proturaketne sustave Thaad i Patriot.

Lasersko oružje u antidronovskoj trijadi

Kina razvija lasersko oružje kao obranu od napada dronova. Cijeli niz njezinih protudronskih sustava izloženih na paradi uključivao je raketni top, visokoenergetske laserske sustave i visokosnažno mikrovalno oružje.

Državni mediji su rekli da to predstavlja "trijadu" u sustavima protiv dronova Narodnooslobodilačke vojske.

Kineski radar za rano upozoravanje Foto: Afp

Lasersko oružje LY-1 je postavljeno na vrh oklopnog kamiona HZ-155 s osam kotača. Za ovo lasersko oružje se kaže da je vrlo moćno i da bi moglo onesposobiti ili izgorjeti elektroniku, ili čak oslijepiti pilote, piše BBC.

Kinesko lasersko oružje Foto: Afp

Dronovi

Kina je predstavila dronove koji mogu djelovati pod vodom i u zraku, uključujući dronove koji se mogu koristiti za izviđanje i napade na ciljeve. Također je predstavila bespilotne helikoptere dizajnirane za lansiranje s brodova.

Kineski besposadni mornarički sustav Foto: Afp

Morski sustavi uključivali su podmornice, površinske brodove i sustav za polaganje mina. AJX-002 ekstra veliko podvodno plovilo bez posade (XLUUV).

Ovi masivni dronovi nalik podmornicama mogu ići do 18 do 20 metara pod vodu i koristiti se za zapovijedanje i kontrolu te izviđačke misije tijekom napada protivničkih flota ili podmornica.

Kinesko besposadno podvodno vozilo AJX-002 Foto: Afp

No Kina je također pokazala svoje dronove za stealth napad, nazvane "vjerni pratitelji", jer su sposobni letjeti uz borbeni zrakoplov s posadom i pomagati mu u napadima.

Kineski besposadni zrakoplovni sustav Foto: Afp

Također smo vidjeli "robotske vukove" za koje stručnjaci kažu da bi se mogli koristiti u širokom rasponu zadataka, od izviđanja i traženja mina do lova na neprijateljske vojnike.

Kineski besposadni kopneni sustav Foto: Afp

Pa iako impresivni, mnogi od ovih sustava tek se trebaju pokazati mogu li i izvršiti sve što na papiru tvrde da mogu. Psim toga, PLA nije vodila ozbiljan rat desetljećima, a zapovijedni lanac opterećen je Xijevim antikorupcijskim čistkama zbog koji malo-malo netko izleti iz tog lanca.