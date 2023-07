Auto se zabio u londonsku školu: Ozlijeđeno sedmero djece i dvoje odraslih

Sedmero djece i dvoje odraslih ozlijeđeni su u naletu automobila koji se u četvrtak oko 10 sati zabio u zgradu privatne osnovne škole u Wimbledonu u jugozapadnom dijelu Londona.

Školu pohađaju djevojčice u dobi od 4 do 11 godina.

"Čekamo daljnje informacije o stanju ozlijeđenih. Vozač se zaustavio na mjestu nesreće. Nije bilo uhićenja", kazala je policija za BBC i dodala kako nesreću ne vodi kao teroristički napad.

Major incident declared and multiple casualties as a Land Rover plows into a primary school in Wimbledon, London. #wimbledon2023 pic.twitter.com/EnTQIjt57y