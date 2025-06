Osječka Žito grupa izlazi na burzu, čelni čovjek: "Odluka je emotivno teška..."

Osječka Žito grupa izlazi na burzu. Uprava kompanije predstavila je detalje javne ponude svojih dionica.

One će se u ponudi naći od petka uz raspon cijene po dionici od 18 i pol do 22 eura, a očekuje se da će se, s ciljem daljnjeg razvoja kompanije, prikupiti od 118 do 141 milijun eura.

Ponudom je obuhvaćeno više od 6 i pol milijuna dionica Žita, a koliko je ponuda uspjela, bit će poznato za otprilike dva tjedna.

Čelni čovjek Žito grupe Marko Pipunić gostovao je u Dnevniku Nove TV, a s njim je razgovarao Marko Biočina.

"Mi se ne prodajemo, mi se nudimo i pozivamo potencijalne ulagače da budu naši partneri i da zajedno razvijamo regiju, Hrvatsku i Žito", poručio je Pipunić i dodao da je biznis kojim se bave perspektivan i trajan.

"Dvije stvari u životu ne možete prevariti"

"Imate dvije stvari u životu koje ne možete prevariti - logika i biologija. Biologija čini svoje, a logika kaže kad dođe vrijeme tranzicije - treba je napraviti", poručio je Pipunić.

Rekao je i da je takva odluka emotivno teška za vlasnika s obzirom na to da je dosad autonomno donosio odluke.

"Promjena modela svakom od nas je stres. Uspio sam sebe uvjeriti da je to bolje za tvrtku, a nije važno kako je za mene", dodao je Pipunić.

Cijeli razgovor pogledajte u videoprilogu: