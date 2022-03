Dan za danom cijena rata raste. Jedan dio priče je invazija na koju Rusija troši golem novac. Drugi dio priče su sankcije i oligarsi koji zbog njih gube milijarde. Priču donosi Dnevnik Nove TV.

Zračno izolirani, rubalj pada, kamate skaču. I među Ruse se uvukla panika.

"Provjeravam na raznim mjestima, čekam u redovima i tražim novac drugi dan zaredom. Još nisam uspjela podići eure. Tako da sam zabrinuta. Moram nekako doći do gotovine", kaže Olga iz Moskve.

Zbog sankcija, vrijednost rublja je pala 30%. Središnja banka Rusije digla je kamatu s 9,5 na čak 20%, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Vištica.

"Mislim da će sankcije pogoditi bogate. Mi smo siromašni, tako da ne znam što reći", kaže Andrei.

"Očito je sve loše. Svi će biti tužni. Cijene idu gore i ne sviđa mi se to", kaže Ana.

A zapad ne posustaje.

"Posljedice već vidimo. Dionice u Rusiji su pale. Vidite da to ima značajan utjecaj na ekonomske prilike zemlje. I to, također, mora biti jasna poruka", rekao je njemački kancelar Olaf Scholz.

Ni neutralna Švicarska više nije neutralna. I oni su uveli sankcije.

"Rusi imaju to raspoređeno vjerojatno na više mjesta, tako da će im neko vrijeme, to neće biti oduzeta sredstva nego zamrznuta i ako se situacija normalizira njima će se to opet omogućiti pristup. To se može računati kao, ha - oročena štednja", kaže Davor Štern.

Pod palicom poznatog ekonomista Pikettyja napravljena je studija koja se bavila ruskim oligarsima i političkim moćnicima. Objašnjava se kako su trgovinske viškove od izvoza nafte i plina pretvorili u svoje offshore bogatstvo. Tada, 2017., procijenio je da se akumulirano bogatstvo ruskih moćnika penje na čak 10 tisuća milijardi dolara. Jahte, automobili, vile, financijska imovina - Francuska sastavlja popis.

"Također ćemo identificirati sve Ruse koji imaju imovnu u Francuskoj koja bi se mogla dodati na popis europskih sankcija zbog bliskosti s ruskim vlastima. Imat ćemo pravosudne alate za zaplijenimo svu imovinu", kaže Bruni Le Maire, francuski ministar financija.

Oligarsi svoje megajahte šalju prema Maldivima jer vjeruju da će tamo biti izvan dohvata sankcija.

Na udaru bi se tako mogla naći i skupocjena Luna, jahta duga 115 metara koja je često plovila po Hrvatskoj. No, nije sigurno je li je Abramovič prodao. Isporučit ćemo Rusiji potpuni ekonomski financijski rat, poručio je francuski ministar financija. Odgovor iz Kremlja stigao je ekspresno.

"Danas je neki francuski ministar rekao da su objavili ekonomski rat Rusiji. Pazite na jezik, gospodo! I ne zaboravite da su se u ljudskoj povijesti ekonomski ratovi često pretvarali u stvarne", napisao je Lavrov na Twitteru.

Deripaska i Fridman oligarsi su koji su digli glas protiv invazije. A spominje se i Abramovič.

"Mir je prioritet. Mirovni pregovori moraju početi odmah", napisao je Deripaska na Twitteru.

Koliko Rusija može izdržati ekonomski udar? Štern kaže - žilavi su oni.

"To je ogromna zemlja koja može sama sebe osigurati u svemu. A pogotovo, ja bih čak rekao i nakon ovih sankcija 2014., oni su bili prisiljeni razviti neke industrije i proizvode koje prije nisu imali i sad ih imaju. Recimo, u naftnoj industriji su oni osigurali visok stupanj samodostatnosti za bušenje", rekao je.

Nije ekonomski, ali Putin je dobio još jedan udarac. Počasni crni pojas u taekwondou mu je oduzet.

