FOTO/VIDEO Srušio se avion, poginuli svi u zrakoplovu, stradali i ljudi na tlu: "Pretvorio se u vatrenu kuglu"

UPS-ov širokotrupni teretni zrakoplov srušio se i pretvorio u vatrenu kuglu ubrzo nakon polijetanja u utorak s međunarodne zračne luke u Louisvilleu u Kentuckyu, pri čemu je poginulo sedam osoba, uključujući sve tri u zrakoplovu, a ozlijeđeno je 11 drugih na tlu, rekli su dužnosnici.
Drama u Njemačkoj
Opasan kriminalac pobjegao iz psihijatrijske bolnice: Strahuje se da će ostvariti svoju grozomornu prijetnju
Velika tragedija
Strava u BiH! Požar u domu umirovljenika, najmanje deset mrtvih, stižu strašne snimke
Radnici bježali iz skladišta
Vlasnik tvrtke koju guta požar: "Strašno! Sve je nestalo u sekundi, šteta je ogromna"
Požar nakon pada zrakoplova - 3
Foto:
Afp
UPS-ov let 2976, koji je letio za Havaje, "srušio se oko 17:15 sati po lokalnom vremenu", rekla je Federalna uprava za zrakoplovstvo (FAA), identificirajući zrakoplov kao McDonnell Douglas MD-11 star 34 godine.
U avionu su bila tri člana posade, prema UPS-u, čije se sjedište zrakoplovne divizije nalazi u Louisvilleu.
Požar nakon pada zrakoplova - 1
Foto:
Afp
"Vijesti iz Louisvillea su teške, broj poginulih sada je dosegao sedam, a taj će se broj vjerojatno povećati", napisao je guverner Andy Beshear na X-u, dodajući da su raspoređeni alati za praćenje kvalitete zraka.
Amaterska video snimka koju je podijelila lokalna televizijska postaja WLKY prikazuje lijevi motor aviona u plamenu dok zrakoplov leti uz tlo pokušavajući poletjeti s piste, prije nego što je očito eksplodirao dalje niz cestu. Zrakoplov se zaustavio gotovo pet kilometara od zračne luke, prema policiji, a vatreni plamenovi zapalili su niz požara na tlu u industrijskom hodniku uz međunarodnu zračnu luku.
Požar nakon pada zrakoplova - 4
Foto:
Afp
Zračne snimke lokalnih televizijskih postaja također su pokazale, nedugo nakon pada, ogroman požar koji se proteže nekoliko stotina metara u području hangara i parkirališta, s bljeskajućim svjetlima hitnih vozila u blizini.
Tromotorni zrakoplov je bio natočen gorivom za let od 8,5 sati do Honolulua. Očekuje se da će istražitelji američkog Nacionalnog odbora za sigurnost prometa (NTSB) stići na mjesto događaja u srijedu, a jedno od ključnih pitanja koje će istražitelji ispitati jest je li se motor odvojio prije nesreće, rekla je osoba upućena u slučaj, komentirajući video izvješća o krhotinama na uzletištu.
Požar nakon pada zrakoplova - 4
Foto:
Afp
Američki stručnjak za sigurnost zračnog prometa i pilot John Cox rekao je da će istražitelji morati ispitati zašto avion s tri motora nije uspio poletjeti nakon što se prvi zapalio. "To je prevelik požar za normalan, tipičan požar motora", rekao je Cox. "Puno je prevelik. Taj je avion trebao letjeti s dva motora. Dakle, sada moramo ispitati što je uzrokovalo da ne poleti", dodao je.
Iz UPS-a su u utorak navečer upozorili da bi planirano vrijeme dostave zračnih i međunarodnih paketa "moglo biti pogođeno" poremećajem. "Planovi za nepredviđene situacije su na snazi kako bi se osiguralo da pošiljke stignu na svoja konačna odredišta što je brže moguće", poručili su iz tvrtke.