FOTO/VIDEO Srušio se avion, poginuli svi u zrakoplovu, stradali i ljudi na tlu: "Pretvorio se u vatrenu kuglu"

UPS-ov širokotrupni teretni zrakoplov srušio se i pretvorio u vatrenu kuglu ubrzo nakon polijetanja u utorak s međunarodne zračne luke u Louisvilleu u Kentuckyu, pri čemu je poginulo sedam osoba, uključujući sve tri u zrakoplovu, a ozlijeđeno je 11 drugih na tlu, rekli su dužnosnici.

UPS-ov let 2976, koji je letio za Havaje, "srušio se oko 17:15 sati po lokalnom vremenu", rekla je Federalna uprava za zrakoplovstvo (FAA), identificirajući zrakoplov kao McDonnell Douglas MD-11 star 34 godine.

U avionu su bila tri člana posade, prema UPS-u, čije se sjedište zrakoplovne divizije nalazi u Louisvilleu.

"Vijesti iz Louisvillea su teške, broj poginulih sada je dosegao sedam, a taj će se broj vjerojatno povećati", napisao je guverner Andy Beshear na X-u, dodajući da su raspoređeni alati za praćenje kvalitete zraka.

Amaterska video snimka koju je podijelila lokalna televizijska postaja WLKY prikazuje lijevi motor aviona u plamenu dok zrakoplov leti uz tlo pokušavajući poletjeti s piste, prije nego što je očito eksplodirao dalje niz cestu. Zrakoplov se zaustavio gotovo pet kilometara od zračne luke, prema policiji, a vatreni plamenovi zapalili su niz požara na tlu u industrijskom hodniku uz međunarodnu zračnu luku.

Zračne snimke lokalnih televizijskih postaja također su pokazale, nedugo nakon pada, ogroman požar koji se proteže nekoliko stotina metara u području hangara i parkirališta, s bljeskajućim svjetlima hitnih vozila u blizini.

BREAKING: A UPS aircraft just crashed near Louisville Muhammad Ali International Airport in Kentucky.



Does this have anything to do with the lack of Air traffic controllers. pic.twitter.com/f6M6wkSKe2 — Brian Krassenstein (@krassenstein) November 4, 2025

Tromotorni zrakoplov je bio natočen gorivom za let od 8,5 sati do Honolulua. Očekuje se da će istražitelji američkog Nacionalnog odbora za sigurnost prometa (NTSB) stići na mjesto događaja u srijedu, a jedno od ključnih pitanja koje će istražitelji ispitati jest je li se motor odvojio prije nesreće, rekla je osoba upućena u slučaj, komentirajući video izvješća o krhotinama na uzletištu.

Američki stručnjak za sigurnost zračnog prometa i pilot John Cox rekao je da će istražitelji morati ispitati zašto avion s tri motora nije uspio poletjeti nakon što se prvi zapalio. "To je prevelik požar za normalan, tipičan požar motora", rekao je Cox. "Puno je prevelik. Taj je avion trebao letjeti s dva motora. Dakle, sada moramo ispitati što je uzrokovalo da ne poleti", dodao je.

NEW: Security camera captures crash of UPS Flight 2976 in Louisville, Kentucky pic.twitter.com/mZkDUSidvs — BNO News Live (@BNODesk) November 5, 2025

Iz UPS-a su u utorak navečer upozorili da bi planirano vrijeme dostave zračnih i međunarodnih paketa "moglo biti pogođeno" poremećajem. "Planovi za nepredviđene situacije su na snazi ​​kako bi se osiguralo da pošiljke stignu na svoja konačna odredišta što je brže moguće", poručili su iz tvrtke.