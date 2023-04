Rusko ministarstvo obrane objavilo je spot u kojem nagovara ljude da idu u rat u Ukrajini.

Novi spot ruskog ministarstva obrane potiče muškarce da preispitaju kakvi su muškarci i kakve karijere žele imati.

Za primjer onih koji bi svoju karijeru trebali graditi u vojsci izabrali su zaštitara u trgovini, osobnog trenera u teretani i vozača taksija.

"Jesi li zaista sanjao o tome da budeš branitelj te vrste?", "Leži li ovdje tvoja snaga?", "Jesi li zaista želio odabrati taj put?", pitanja su koja postavljaju u videospotu trojici muškaraca koje prikazuju i kao naoružane vojnike.

"Ti si muško", "Ti si muškarac, budi muško!", poručuju uz poziv: "Služi pod ugovorom. Mjesečna plaća od 204.000 rublja" (cca 2275 eura, op.a.).

This new recruitment video from the Russian Defence Ministry is something else… pic.twitter.com/2Txt67jI2Q