Misteriozni bljesak koji je obasjao nebo iznad glavnog grada Ukrajine Kijeva u srijedu navečer izazvao je puno nagađanja.

Dužnosnici u Kijevu navode kako sumnjaju da je NASA-in satelit pao na Zemlju, ali je američka svemirska agencija priopćila da je on još uvijek u orbiti.

Ukrajinske zračne snage pretpostavljaju da bi se moglo raditi o meteoritu. Što god bilo, zračne snage su uvjerene da bljesak nije prouzročen ruskim napadom.

📹 More video of the strange flash in #Kyiv . We are awaiting official information from the Ukrainian Air Forces. pic.twitter.com/n55vzhlv5k

Bljesak je snimljen na nebu iznad glavnog grada u srijedu oko 22:00 po lokalnom vremenu. Oglašena je uzbuna za zračni napad, ali "protuzračna obrana se nije aktivirala", rekao je čelnik kijevske vojne uprave Serhij Popko.

"Prema preliminarnim informacijama, ovaj fenomen je rezultat pada NASA-inog svemirskog satelita na Zemlju", dodao je Popko.

Američka svemirska agencija objavila je početkom ovog tjedna da će rashodovani satelit od 300 kg ući u atmosferu u srijedu.

Svemirska letjelica RHESSI, koja se koristila za promatranje solarnih baklji, lansirana je u nisku Zemljinu orbitu 2002. i rashodovana 2018., objavila je NASA.

Can’t catch a break... First air raid alert in Kyiv in several days went off tonight. The reason? According to authorities, NASA satellite debris fell to earth, passing through the airspace of Ukraine’s capital around 10pm and illuminating the sky. pic.twitter.com/vSlmCoUY5W