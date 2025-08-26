Ribar danima plutao u čamcu: Pored je bilo tijelo njegova brata

Ruski ribar je nekoliko dana plutao rijekom Čulim u Krasnojarskom kraju na neispravnom brodu. Pored njega je bilo tijelo njegova preminulog brata.

Braća su išla u ribolov motornim čamcem, a tijekom toga su bili u stalnom kontaktu sa svojom obitelji. Međutim, tijekom njihovog posljednjeg razgovora, ribar je nećaku rekao da je njegov brat preminuo te da se motor čamca pokvario i da plutaju. Nećak je odmah kontaktirao hitne službe.

Spasioci Šaripovskog odreda za traganje i spašavanje primili su zahtjev za presretanje gumenog čamca koji je plutao nizvodno rijekom Čulim prema selu Jeršovo.

"Spasioci su se do rijeke Čulim odvezli u službenom vozilu i ukrcali se na plutajući brod. U roku od 20 minuta spasioci su presreli plutajući brod i privezali ga uz obalu. U njemu se nalazio muškarac s tijelom svog preminulog brata", navodi se u izvješću koje prenosi RIA Novosti.

Spasioci su izvukli tijelo muškarca i predali ga liječnicima. Bratu pokojnika nije bila potrebna medicinska pomoć te je predan policajcima.

Tiskovna služba regionalne policijske uprave pojasnila je za RIA Novosti da je muškarac umro prirodnom smrću, a rezultati pregleda pokazat će točno kada je smrt nastupila.