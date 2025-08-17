Ribari na dnu rijeke uočili olupinu automobila: Riješili slučaj star 58 godina

Dva ribara iz Minnesote ovog su tjedna u rijeci Mississippi neočekivano otkrila ono za što vlasti tvrde da bi moglo biti rješenje desetljećima starog, neriješenog slučaja.

Brody Loch, jedan od ribara, ispričao je da je prošli vikend u rijeci, koristeći svoj sonar uočio automobil. Ronioci su u srijedu locirali vozilo i unutra pronašli ljudske ostatke.

"Bila je to stopostotna sreća, da moj prijatelj nije uhvatio tog smuđa, nastavili bismo plutati niz rijeku i nikada ga ne bismo pronašli“, rekao je Loch.

Uz pomoć lokalne tvrtke za vuču izvukli su automobil iz vode, a istražitelji su potom usporedili identifikacijski broj vozila s Royem Bennom, koji je nestao u rujnu 1967. Posljednji put je viđen kako vozi metalik plavi Buick Electru iz 1963. godine. Prema navodima ureda, Benn je navodno "nosio veliku svotu novca kada je zadnji put viđen".

"Na temelju ljudskih ostataka, predmeta pronađenih u automobilu i provjere VIN broja vozila, (lokalni) šerifovi uredi vjeruju da se radi o gospodinu Bennu“, priopćio je šerifov ured okruga Stearns.

Sonar detected the 1963 Buick owned by #missing Sauk Rapids resident Roy George Benn age 59 who disappeared Sept 1967 under suspicious circumstances. https://t.co/pXz4us0gSW pic.twitter.com/KpwJMSbKoN — The Last Show- Karen Lee (@thelastshow) August 17, 2025

Potraga za Bennom nastavila se mjesecima nakon njegova nestanka, te više od pet desetljeća nakon što je posljednji put viđen. U vrijeme nestanka imao je 59 godina, bio je poslovni čovjek i vlasnik tvrtke za popravak kućanskih aparata St. Cloud, a supruga mu je umrla godinu dana ranije, prenosi CNN.

Njegov brat, Walter Benn, surađivao je s policijskim službenicima nakon Royevog nestanka, dok su istražitelji tragali za tragovima, ali nikada nisu riješili slučaj.

Prema arhivi St. Cloud Daily Timesa, on je pripremio osobne stvari svog brata za prodaju na aukciji 1968. godine. Roy Benn je proglašen mrtvim 1975. godine, osam godina nakon što je nestao.

Ured šerifa upozorio je da neke od tipičnih tehnika koje bi medicinski istražitelji koristili za identifikaciju, neće biti stvarno učinkovite zbog duljine vremena koliko je tijelo bilo pod vodom, ali da su gotovo sigurni da je riječ o Bennovom vozilu i ostacima.