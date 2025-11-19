Putin priznao da je dva dana bio u bolnici

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da je u izvrsnom zdravstvenom stanju.

Nedavno je obavio liječnički pregled u bolnici, rekao je u srijedu tijekom obilaska izložbe u Moskvi.

"Hvala Bogu, sve je bilo u redu", citirali su Putina.

Objasnio je da je prošao dvodnevne pretrage. Rekao je da je u bolnicu primljen jednog poslijepodneva, a otpušten sljedećeg dana nakon noćenja.

Putin talked about his health condition



‘I just underwent an annual check-up, it took me almost two days with an overnight stay at the clinic. I arrived there in the afternoon and left the next day. Thank God, everything is fine.’

- SK pic.twitter.com/W7dAx3HH6W — Zlatti71 (@Zlatti_71) November 19, 2025

Putinovo zdravlje godinama je predmet glasina.

U studenom prošle godine, tijekom njegova boravka u Astanu u Kazahstanu, primijećeni su neki bizarni trzavi pokreti njegovih nogu. Dok je govorio na konferenciji za novinare, čvrsto je držao govornicu ispred sebe dok su mu se noge trzale, naizgled nekontrolirano.

Kada mu je prikazan video, dr. Bob Berookhim, urolog iz New Yorka, rekao je za Daily Mail da postoji nekoliko stvari koje bi mogle dovesti do takvih pokreta. Među njima i Parkinsonova bolest, ali i druga neurološka stanja.

Prije incidenta s nogama Putin je viđen kako si više puta trlja i grebe lice i vrat tijekom nastupa u mačevalačkom centru u gradu Ufi. Sličan svrbež i grebanje viđeno je i prethodnog dana u Moskvi. Putin je također, u nekoliko navrata posljednjih godina, pokazao izrazito natečene crte lica, piše Daily Mail.

Neki liječnici rekli su da bi to mogla biti alergija ili infekcija sinusa ili zuba. Drugi su sugerirali da Putin prima injekcije botoksa.

Teorija da su Putina liječili specijalisti za rak proizlazi uglavnom iz izvješća ruske istraživačke agencije Proekt iz 2022. godine, koje je proučavalo putovanja ruskog predsjednika u njegovu rezidenciju u crnomorskom ljetovalištu Soči.

Uspoređujući datume s rezervacijama u obližnjim hotelima, izvijestili su da je onkološki kirurg specijaliziran za rak štitnjače posjetio bolnicu 35 puta i proveo tamo 166 dana. Dva specijalista za uho, nos i grlo bila su tamo još češće, prema izvješću. Kremlj je odbacio izvješće kao fikciju i neistinu.

Zatim se 2022. godine pojavila neprovjerena snimka navodno ruskog oligarha, koji je tajno snimljen kako govori da je Putin "vrlo bolestan od raka krvi".

U veljači iste godine Marco Rubio, tadašnji senator, dao je snažan nagovještaj da s Putinom možda nešto nije u redu. U to vrijeme Rubio je bio jedan od osmorice članova Kongresa s pristupom iznimno osjetljivim tajnim obavještajnim podacima.

Nedavno, 2025. godine, proširile su se tvrdnje da je Putin poslao dvojnika u posjet bojišnici u Kurskoj regiji. Fotografije s događaja pokazale su da je znatno mršaviji u tijelu i licu. Osim toga, koristio je rukom pisane bilješke, umjesto Putinovih uobičajenih tiskanih, te su bile manje od predsjednikova uobičajenog velikog fonta.

Japanski istraživači umjetne inteligencije tvrde da postoje dva redovita dvojnika koje Putin koristi.