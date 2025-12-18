Citati na tijelima, poznata lica i putovnice - objavljene nove Epsteinove fotografije: "Možda će koja biti dobra za J?"

Nadzorni odbor Zastupničkog doma objavio je seriju od oko 70 fotografija iz ostavštine pokojnog osuđenog seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina.

To je treće takvo izdanje iz serije od preko 95.000 fotografija koje je odbor pribavio iz Epsteinove ostavštine. Uključuje slike citata iz knjige Lolita napisanih preko ženskog tijela i redigirane slike ženskih stranih putovnica.

Objava se dogodila nekoliko sati prije roka do kojeg Ministarstvo pravosuđa mora objaviti sve dokumente vezane uz istragu protiv Epsteina.

Neke od fotografija objavljenih u četvrtak prikazuju Epsteina kako razgovara s profesorom i aktivistom Noamom Chomskyjem u privatnom avionu, Billa Gatesa kako stoji pored žene čije je lice redigirano, Stevea Bannona kako sjedi za stolom nasuprot Epsteina i bivšeg predsjednika Alphabeta Sergeya Brina na večeri.

Ovo su najnoviji bogati i moćni muškarci koji se vide na Epsteinovim fotografijama. Prethodno objavljene fotografije prikazuju američkog predsjednika Donalda Trumpa i bivšeg predsjednika Billa Clintona, kao i filmskog redatelja Woodyja Allena, bivšeg američkog ministra financija Larryja Summersa, odvjetnika Alana Dershowitza, bivšeg princa Andrewa Mountbatton-Windsora i druge.

Kontekst i vrijeme snimanja fotografija koje su objavljene nije poznat, piše BBC.

"Fotografije su odabrane kako bi se javnosti pružila transparentnost u reprezentativni uzorak fotografija primljenih od ostavštine te kako bi se pružio uvid u Epsteinovu mrežu i njegove izuzetno uznemirujuće aktivnosti", stoji u izjavi Nadzornog odbora.

Citati na tijelu

Na fotografijama se vidi i nekoliko citata iz romana Vladimira Nabokova "Lolita" napisanih crnom tintom na različitim dijelovima ženskog tijela, poput prsa, stopala, kuka i leđa. "Lolita" je priča o mladoj djevojci za koju se brinuo profesor književnosti srednjih godina.

Tu je i niz fotografija ženskih putovnica i identifikacijskih dokumenata iz zemalja diljem svijeta, uključujući Litvu, Rusiju, Češku i Ukrajinu.

Većina informacija na dokumentima, poput imena i datuma rođenja, je redigirana, ali Nadzorni odbor Zastupničkog doma u priopćenju za javnost rekao je da putovnice pripadaju "ženama koje su Jeffrey Epstein i njegovi zavjerenici angažirali".

Objavljene su i snimke zaslova poruka nepoznate osobe koja kaže da su joj poslane "neke djevojke" i traže "1000 dolara po djevojci".

Snimka zaslona tekstualnog chata čini se uključuje i raspravu o regrutiranju 18-godišnje žene za sastanak s Epsteinom.

"Poslat ću vam cure sada", piše u poruci. "Možda će netko biti dobar za J?"

Epsteinovi dosjei

Nadzorni odbor Zastupničkog doma prvi je put u kolovozu zatražio sudski poziv za ostavštinu Epsteina, koji je umro u zatvoru u New Yorku 2019. godine čekajući suđenje zbog optužbi za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja.

Fotografije i dosjei koje je Epsteinova imovina dala odboru odvojeni su od onoga što se uglavnom naziva "Epsteinovim dosjeima". To su dokumenti u posjedu ministarstva pravosuđa koji se odnose na vlastitu istragu o Epsteinu.

Prema Zakonu o transparentnosti dosjea Epstein, koji je predsjednik Trump potpisao prošli mjesec, Ministarstvo pravosuđa ima rok do 19. prosinca da objavi svoje dosjee. Opseg onoga što se nalazi u dosjeima Ministarstva pravosuđa nije poznat, a vjerojatno je da će velik dio sadržaja biti znatno redigiran, slično materijalima Nadzornog odbora Zastupničkog doma.